Sebastian Burduja, despre scandalul falsificării semnăturilor: „Trebuie să dăm Justiției șansa să se pronunțe” (VIDEO)

Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a comentat într-o intervenție pentru B1 TV, scandalul privind falsificarea semnăturilor pentru alegerile europarlamentare care îl vizează pe George Simion și pe Silvestru Șoșoacă.

Sebastian Burduja, despre scandalul falsificării semnăturilor

Sebastian Burduja a precizat că în România există un număr prea mare de semnături care se cere partidelor pentru a apărea pe buletinele de vot, însă trebuie să existe un criteriu minim:

„Cu siguranță, România are cea mai mare barieră din punctul de vedere al numărului de semnături raportându-ne la populația pe care România o are, la cetățenii cu drept de vot.

Din punctul meu de vedere, și vă spun ca un om care în 2016 a făcut un partid de la zero și nu am reușit să strângem semnături să candidăm ca partid la parlamentare, am candidat în calitate de candidați independenți peste tot în țară dar ca partid nu am reușit să strângem cât eraau atunci, vreo 200.000 de semnături. Deci, da, e o procedură extrem de complicată, nu e deloc facil, în același timp nu putem să avem buletine de vot cu zeci, sute de opțiuni, deci trebuie să fie un criteriu minim. Probabil că legiuitorul ar trebui să reducă această barieră de intrare pe buletinele de vot pentru că este bine pentru democrație”.

Întrebat dacă acest scandal va influența intenția de vot a românilor, Sebastian Burduja a spus:

„Înțeleg că este un dosar penal în curs, trebuie să dăm Justiției șansa să se pronunțe și așa cum cunosc publicul nu cred că se vor schimba opțiunile. În general, românii în acest weekend vor alege în proporție covârșitoare să se uite către vest, către democrație, către UE și către NATO!”.