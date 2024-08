Ursula von der Leyen, nicio mențiune despre întâlnirea cu Marcel Ciolacu, nici în comunicatele de presă, nici pe rețelele sociale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, n-a transmis niciun comunicat de presă și nicio postare pe rețelele sociale după întrevederea pe care a avut-o joi la Bruxelles cu premierul Marcel Ciolacu, remarcă .

Premierul Marcel Ciolacu a fost la Bruxelles și a discutat cu președinta Comisiei Europene, joi, despre și despre al țării noastre.

Ursula von der Leyen nu a menționat întrevederea în niciun fel comunicat.

Tradițional, politiciana germană posta mesaje după întâlnirile cu alți premieri, cum s-a întâmplat și pe 8 iulie, de exemplu, când a purtat discuții cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, și a marcat evenimentul printr-o postare pe Twitter.

I welcomed Schoof in Brussels.

The EU and the Netherlands share important priorities.

From support to Ukraine, defence, competitiveness, migration and the future of our agriculture.

Looking forward to our cooperation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)