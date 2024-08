Mesajul Andreei Esca după victoria lui David Popovici la proba 200 m liber de la Jocurile Olimpice: „Îți mulțumesc pentru că ne faci atât de fericiți”

David Popovici a luat aurul la proba 200 m liber de la Jocurile Olimpice de la Paris. Printre mesajele de recunoștință și felicitări primite de la români, Andreea Esca a dorit să îi transmită olimpicului un mesaj emoționant.

David Popovici a obținut prima medalie de aur la înotul masculin din istoria țării

La doar 19 ani, a reușit performanța de a obține aurul pentru România, la proba de 200 metri liber. Tânărul olimpic nu doar că a adus prima medalie de aur a României la ediția de anul acesta a Jocurilor Olimpice, ci și primul loc întâi pentru înotul masculin din istoria țării noastre, potrivit

Ce mesaj i-a transmis Andreea Esca lui David Popovici

Prezentatoarea TV s-a declarat mândră de victoria obținută de înotătorul român și l-a felicitat atât pe el, cât și pe părinții și antrenorii acestuia.

„Dragă David Popovici, îți mulțumesc pentru că ne faci atât de fericiți! Dar mai presus de asta, tu trebuie să știi că tot ce ai obtinut, meriți cu vârf și îndesat! Pentru că muncești enorm, pentru că ești atât de concentrat pe ce ai de făcut, pentru că ești un om bun, pentru că ești tenace, pentru că ești inteligent, pentru că îți place ceea ce faci, pentru că iubești competiția, pentru că ți-a dat Dumnezeu talent, pentru că știi să depășești momentele mai puțin bune, pentru că înotul este viața ta!

Apoi, aș vrea să le mulțumesc părinților tăi, știu ei pentru ce! Și educatorilor/antrenorilor tăi și întregii tale echipe. Toți ne-ați făcut să auzim imnul la @olympics 2024 și să avem pentru prima dată un român cu medalie de aur, la natație/masculin, într-o Olimpiadă! #mulțumesc PS. Acum realizez că sunt fix 20 de ani de cand luai și tu @cameliapotec aurul la Olimpiada de la Atena …”, a fost mesajul transmis de Andreea Esca, în dreptul unei fotografii în care apare alături de David Popovici.

David Popovici: „Mă bucur că am scris istorie”

După ce a obținut victoria la proba de 200 metri liber, a transmis un prim mesaj:

„Este un vis împlinit. Mă bucur foarte tare, sper să nu încep să plâng la imn. Mă bucur că am scris istorie şi dacă eu am putut, un băiat obişnuit, doar cu dorinţă arzătoare şi puternică, atunci oricine poate. Treaba încă nu s-a încheiat, dar bineînţeles că o să mă bucur, este o realizare imensă, în primul rând pentru mine. Mă bucur că ţara m-a urmărit, că sunt atât de mulţi români în tribună, părinții mei și sunt fericit că au urmărit și ei această cursă. Mă bucur pentru că am luptat până la final. Sunt un băiat care înot mai repede. Îmi cer scuze pentru emoțiile mele. Sunt un băiat obișnuit, care înoată repede”, a spus la TVR 1, la câteva minute după cursa de aur, David, primul campion al României la aceste Jocuri Olimpice.