Presa din Polonia, semne de întrebare după ultima declarație a Simonei Halep în cazul de dopaj: „Probabil că...”

Simona Halep, suspendată din tenis pentru patru ani, după ce a fost găsită dopată la US Open 2022, a declarat recent că, deși a atacat la TAS decizia luată, acesta .

După declarațiile făcute, presa din Polonia a ridicat un semn de întrebare important în privința cazului de dopaj al sportivei noastre.

Tenismena luată de ITIA și Sport Resolutions, după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat în 2022.

Ce se întreabă presa din Polonia

După făcute de Simona Halep, polonezii se întreabă dacă sportiva se va retrage cu adevărat din activitate dacă TAS nu îi va reduce sau ridica suspendarea dictată.

„Acesta este sfârșitul fostului lider mondial?! Se va retrage Simona Halep? Ea a fost testată pozitiv cu roxadustat la US Open, anul trecut, și a făcut apel împotriva deciziei dictate de ITIA la TAS. Tribunalul de la Lausanne va judeca apelul său în perioada 7-9 februarie”, se întreabă polonezii, potrivit .

Sportiva noastră nu a mai jucat un meci oficial de tenis din august 2022, moment în care a părăsit US Open 2022.

Ce a declarat Simona Halep înainte de audierea de la TAS

Înainte de audierea de la TAS, care a surprins pe toată lumea. Ulterior, ea a aflat că audierile vor avea loc în perioada 7-9 februarie 2024.

„A trecut deja mai mult de un an, iar fiecare zi am simțit-o foarte dureros, plină de emoții. A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoare că la proba mea de urină, doar la proba mea de urină rezultatul a ieșit pozitiv.

Știu că nu am greșit cu nimic și știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil că va fi sfârșitul carierei mele”, a declarat Simona Halep.