Sandu Lungu îl felicită pe „Perversul” după lupta cu două femei: „Ca să aveți drepturi egale trebuie să le meritați. L-ați bălăcărit, l-ați înjurat, i-ați zis numai vorbe d-alea de centuriste” (VIDEO)

Sandu Lungu, luptător profesionist, l-a felicitat pe „Perversul de pe Târgu Ocna” după lupta purtată de acesta , în ring, în cadrul Galei RXF din Sala Polivalentă de la București.

Sandu Lungu l-a felicitat pe „Perversul”

Sandu Lungu a urmărit meciurile din Gala RXF și a comentat .

„Unul dintre meciurile care au făcut atracție acolo eu zic că a fost Perversul cu cele două fete. Felicitări Perversul! De ce zic asta? Chestia asta cu drepturi egale… Mă, ca să aveți drepturi egale trebuie să le meritați și trebuie să vă asumați că ați intrat cu un bărbat în cușcă. L-ați bălăcărit, l-ați înjurat toată perioada de promovare a meciului, pe la conferințe, pe acolo, i-ați zis numai vorbe d-alea de centuriste, să nu zic altfel, și după care am văzut că i-ați reproșat că lovea tare, că el, dacă era bărbat, trebuia să dea o pălmuță, să vorbească cu voi, să râdeți, adică voiați un fel de blat, am înțeles. Uite că nu s-a întâmplat așa. Omul și-a făcut treaba foarte bine, încă o dată felicitări!”, a declarat Sandu Lungu.

Sandu Lungu: Nu aveți ce să căutați cu bărbați în cușcă

Luptătorul spune că femeile n-ar fi trebuit să intre în cușcă împotriva „Perversului”.

„Voi, încă o dată, nu aveți ce să căutați cu noi în cușcă, cu bărbații, nici două, nici trei, oricâte ați fi, pentru că se pot întâmpla accidentări urâte, nu aveți încheieturile ca noi, nu aveți craniul ca noi, oasele ca noi, mușchii ca noi, nu aveți nimic ca noi. Mai sunt așa, să zicem, excepții, campioană extraordinară mondială, neînvinsă de UFC, de box profesionist, cu, nu știu, să intre cu un om normal, sub mediu, un bărbat așa, sub mediu, și să îl facă cu tactică, cu tehnică, cu experiență, da, s-a mai întâmplat, dar ce-ați vrut voi aseară e greu, adică eu știu ce ați vrut voi. Ați crezut că, gata, obosește că are burtică. Nu e chiar așa. Dă un bărbat, dă un bărbat. Oricum felicitări și vouă pentru că ați fost curajoase”, a mai spus Sandu Lungu.