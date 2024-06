Vestea superbă primită de Radu Drăgușin. Ce a anunțat Ange Postecoglou cu privire la internaționalul român: „Hai să eliminăm suspansul...”

Radu Drăgușin a primit recent o veste extraordinară de la managerul lui Tottenham. Ange Postecoglou a anunțat că internaționalul român îl va înlocui pe Micky van de Ven pe „Craven Cottage”. Aceasta va fi prima apariție în formula de start pentru sportivul român.

Ange Postecoglou, anunț despre Radu Drăgușin înainte de derby-ul cu Fullham

Înainte de derby-ul cu Fullham, de sâmbătă seara, din partea lui Ange Postecoglou, managerul lui Tottenham. Sportivul va debuta ca titular în Premier League, profitând de accidentarea lui Micky van de Ven în duelul cu Aston Villa (4-0).

Ange Postecoglou a făcut marele anunț cu privire la Radu Drăgușin la conferința de presă de azi. Declarația managerului lui Tottenham a fost publicată și pe site-ul oficial al lui The Spurs.

„Hai să eliminăm suspansul! Radu va juca titular mâine”, a spus ferm managerul australian, potrivit .

„Radu a trebuit să aibă răbdare pentru a i se ivi șansa, Micky și Cristian fiind excepționali și având de jucat doar un meci pe săptămână. Spun că s-a descurcat bine la ultima sa apariție. Cred că ne poate aduce ceva diferit”, a mai spus Ange Postecoglou.

Radu Drăgușin a devenit cel mai scump fotbalist din istoria României, după ce a plecat de la Genoa la Tottenham pentru suma de 30 de milioane de euro. , când a fost introdus pe teren în minutul 85.

După ce a refuzat-o pe Bayern Munchen, Drăgușin a dezvăluit și .

„Da, a fost alegerea corectă (n.r. dacă a refuzat-o pe Bayern). Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul. Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato.

Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați. Mă gândesc că echipa și băieții de aici sunt pe o traiectorie bună. Simt că alăturându-mă lor mă va ajuta foarte mult. Doar cerul e limita. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat”, spunea sportivul.