„360 de grade” cu Alina Bădic, despre 2023: Nu e un sfârșit de an care poate fi dus chiar atât de ușor. Este foarte important să facem un bilanț al anului, pentru cei care vor să intre în noul an (VIDEO)

Alina Bădic a vorbit în emisiunea „360 de grade” despre faptul că anul 2023 a fost un an în care a trebuit să ne dominăm energiile, să înlocuim haosul cu ceva echilibrat, fără conștientizare.

„Vorbim de un 2023 care ne-a învățat un nivel de control al energiilor incredibil. Practic, noi nu mai suntem chiar de capul nostru. Tot anul 2023 a fost un an în care a trebuit să ne dominăm energiile, să înlocuim haosul cu ceva echilibrat, fără conștientizare, fără această elevare, am tot vorbit despre prezența lui Neptun pe ultimul grad din cercul zodiacal de 360 grade, care înseamnă elevarea energiilor și rafinarea lor. Cu toții am avut, oricât de puternici am părea la exterior, am avut un călcâi al lui Ahile în 2023, o zonă de minus, care poate ne-a afectat emoțional, poate ne-a înnegrit pe undeva zilele care, în mod normal, ar fi trebuit să fie impecabile. Și atunci, această zonă de minus trebuie tratată la această trecere între ani cu foarte mare responsabilitate, ba chiar le-aș propune celor care se regăsesc în această zonă de minus, adică știu că pe parcursul lui 2023 a fost aproape în fiecare zi ceva care le-a umbrit bucuria vieții, să consacre măcar zilele portal, pentru că trecerea între ani se caracterizează de această poartă către Univers, Universul comunică cu noi mult mai ușor între ani și să înțelegem că prioritatea ar trebui să devină această zonă de minus. Dacă m-a deranjat cel mai mult relația cu o anumită persoană sau un minus profesional sau energetic, ar trebui să acord prioritate acestei zone.

Ar trebui totuși să spunem că nu este un sfârșit de an care poate fi dus chiar atât de ușor. Nu putem trata acest sfârșit de an cu o anumită superficialitate, specifică de multe ori sfârșitului de an, pentru că ne gândim mai mult la partea de distracție sau la zona aceasta în care avem tot felul de treburi de făcut.

Este foarte important să facem un bilanț al anului, pentru cei care vor să intre în noul an și o să vorbim de ziua portal de pe 1 ianuarie 2024, dar portal este și ultima zi din an, însă prima zi din fiecare lună, indiferent de lună, oricum este zi portal, dar chiar 1 ianuarie, în orice an, este o zi portal foarte importantă. Chiar dacă paradoxal, totul este paradox în Univers, aproape, prima zi a anului în care toată lumea se odihnește, anul acesta este o zi în care este foarte important să fim dinamici, să facem ceva. Da, este o zi de odihnă, dar măcar o oră, două să facem ceva concret, pentru că acea acțiune, acea activitate va fi încărcată de o energie cu totul și cu totul deosebită.

Nu este nicio rușine să facem niște liste, să scriem, efectiv, pe aceste foi de hârtie, chiar și cei care sunt inițiați, următoarele lucruri, în primul rând, pentru că pe toți ne interesează ce persoane sunt în jurul nostru, și de multe ori noi ne plângem. Am auzit frecvent această neregulă sesizată cum că nu este cuplul armonios, prietenii i-au dezamăgit, șefii i-au nedreptățit și așa mai departe, dar energia pe care noi o emitem către acele persoane, de cele mai multe ori, are legătură cu alte vieți. Și atunci, ceea ce pare o nedreptate în viața aceasta, este conectat cu niște fire nevăzute de alte vieți.

De aceea este important acest bilanț de sfârșit de an și să scriem așa pe aceste foi, în primul rând despre noi, care sunt atuurile noastre, unde ne considerăm noi puternici, pentru că dacă noi nu vom fi un concept, spre exemplu, mi se pare că tu ești un concept, adică știi exact ce faci, tu ești în simbioză cu ceea ce faci, nu ești scindat. Sunt persoane care nu aduc la unison ceea ce fac, cu ceea ce sunt”.