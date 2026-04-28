28 apr. 2026, 20:04
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Cover Images
  2. Ce a spus Donald Trump în discursul de la Casa Albă
  4. Cum a decurs sosirea și care este contextul vizitei

Regele Charles al III‑lea și regina Camilla au fost primiți oficial marți, 28 aprilie, la Casa Albă, în cadrul unei vizite de stat de patru zile în Statele Unite. Cuplul regal a sosit luni, 27 aprilie, pe Baza Comună Andrews din Maryland, iar președintele Donald Trump și soția sa, Melania Trump, i-au întâmpinat la sosire.

Ce a spus Donald Trump în discursul de la Casa Albă

La Casa Albă, președintele Donald Trump a susținut un discurs în care a evocat „legătura veche de secole” dintre Statele Unite și Regatul Unit, menționând referințe istorice precum Magna Carta și Războiul de Independență al Statelor Unite. Discursul a inclus omagii aduse reginei Elisabeta a II‑a și observații despre influența culturală britanică asupra americanilor.

„Înainte ca americanii să aibă o națiune sau o constituție, am avut mai întâi o cultură, un caracter și un crez. Înainte chiar de a ne proclama independența, noi, americanii, purtam în noi cel mai rar dintre daruri – curajul moral – iar acesta provenea dintr-un regat mic, dar puternic, de dincolo de mare” a declarat Donald Trump, conform The Guardian.

În același discurs, Donald Trump a vorbit și despre relația personală a mamei sale cu familia regală, rememorând momente când aceasta urmărea transmisiunile cu regina Elisabeta a II‑a:

„De fiecare dată când Regina participa la o ceremonie… mama mea stătea lipită de televizor și spunea: «Uite, Donald, uite ce frumos e!». Chiar iubea familia… dar îmi amintesc și că spunea foarte clar: «Charles. E atât de drăguț…». Mama mea era îndrăgostită de Charles. Îți vine să crezi?”, a adăugat Donald Trump.

„Regina Elisabeta a II‑a – o femeie cu totul deosebită, a cărei lipsă se simte profund de ambele părți ale mărețului Atlantic – a plantat cu mult timp în urmă un copac tânăr, un copac foarte tânăr și frumos, și uitați‑vă la el acum” a mai spus Donald Trump, potrivit Digi24.

Cum a decurs sosirea și care este contextul vizitei

Regele Charles al III‑lea și regina Camilla au aterizat la Baza Comună Andrews din Maryland luni, 27 aprilie, marcând începutul vizitei de stat de patru zile în Statele Unite. Aceasta reprezintă prima vizită de stat pe care monarhul britanic o întreprinde în SUA după ce a urcat pe tron în 2022, în urma decesului mamei sale, regina Elisabeta a II‑a.

La sosire, cuplul regal a fost întâmpinat de președintele Donald Trump, identificat în discurs ca al 47‑lea președinte american, și de Melania Trump. Recepția oficială la Casa Albă a fost urmată de saluturi și de un scurt discurs axat pe elementele istorice comune ale celor două națiuni.

În plus față de rememorarea unor momente istorice, Donald Trump a affirmat public importanța relației bilaterale: „americanii nu au avut prieteni mai apropiați decât britanicii”, formulare folosită pentru a sublinia apropierea între Statele Unite și Regatul Unit în secolele care au urmat după obținerea independenței.

Programul oficial al vizitei următoare include întâlniri bilaterale planificate la Washington pe parcursul celor patru zile, în contextul în care Statele Unite și Regatul Unit marchează legături istorice și contemporane.

