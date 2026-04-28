Teoria care a explodat după atacul asupra lui Trump. Mesajul considerat „din viitor”

Flavia Codreanu
28 apr. 2026, 20:05
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Andrew Leyden
Cuprins
  1. Cum a apărut teoria despre călătoria în timp după atacul asupra lui Trump
  2. Ce spun internauții care cred că totul este o glumă nesărată
  3. Cine este Cole Allen, bărbatul reținut după atacul

După atacul asupra lui Trump , platforma X a fost inundată de teorii despre călătoria în timp. Utilizatorii au descoperit o postare din anul 2023 care conținea exact numele agresorului Cole Allen.

Cum a apărut teoria despre călătoria în timp după atacul asupra lui Trump

Investigațiile de la Washington sunt în plină desfășurare, însă un detaliu bizar a aprins imaginația internauților din întreaga lume. A fost descoperit un mesaj publicat pe 22 decembrie 2023 de un cont numit Henry Martinez, care conține doar numele „Cole Allen”.

La momentul postării, mesajul nu a atras atenția nimănui, dar acum a depășit 50 de milioane de vizualizări. Conspiraționiștii susțin că acest Martinez ar fi un cercetător NASA dispărut, iar postarea ar fi, de fapt, un „mesaj din viitor”.

Mai mult, aceștia au observat o legătură înfricoșătoare între imaginea de copertă a contului respectiv și o fotografie celebră cu Donald Trump.

Este vorba despre imaginea din 13 iulie 2024, când fostul președinte a fost rănit la ureche și a ridicat pumnul în aer. Se sugerează că suprapunerea celor două imagini este mult prea precisă pentru a fi o simplă coincidență, ceea ce a alimentat și mai mult ipoteza că cineva știa dinainte ce urmează să se întâmple la Cina Corespondenților, scrie Blick.

Ce spun internauții care cred că totul este o glumă nesărată

Nu toată lumea crede în călătoria în timp, iar unii jurnaliști consideră că totul este o metodă de a crea confuzie pe internet.

Aceștia explică faptul că oricine poate crea un cont privat și poate posta sute de mesaje vagi cu nume de persoane sau evenimente aleatorii.

Metoda aceasta de înșelăciune  este folosită pentru a atrage rapid un număr uriaș de urmăritori și pentru a manipula opinia publică.

„Este o metodă simplă de trolling”, explică jurnalistul David Puente. Procesul presupune postarea unor mesaje vagi și ștergerea celor nerelevante odată ce un eveniment coincide cu postarea.

Cine este Cole Allen, bărbatul reținut după atacul

Cole Allen, un bărbat de 31 de ani, a fost pus sub acuzare luni pentru tentativă de omor asupra președintelui.

Acesta a încercat sâmbătă să atace membrii guvernului SUA în timpul unui eveniment oficial, iar un agent a fost rănit în timpul intervenției.

Autoritățile au găsit asupra suspectului și un manifest în care se autointitula „Asasinul federal prietenos” și își prezenta intenția clară de a-i lua ca țintă pe oficiali. Bărbatul riscă acum închisoarea pe viață.

