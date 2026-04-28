Opoziția este grea. Zidul PNL din jurul lui Bolojan dă semne de fisură. Îndemn la reconciliere cu PSD

Adrian Teampău
28 apr. 2026, 19:47
Cuprins
  1. Ilie Bolojan pierde sprijinul în partid
  2. Semnal de la vârful PNL pentru premier
  3. Zidul din jurul lui Ilie Bolojan începe să cedeze.

Ilie Bolojan pierde susținerea colegilor de partid, pe măsură ce ziua moțiunii de cenzură se apropie. Dacă până de curând, aceștia priveau de pe margine, așteptând un compromis de ultim moment, actualul premier și președinte al partidului pare că și-a tăiat toate punțile de comunicare.

Ilie Bolojan pierde sprijinul în partid

Pentru PNL, cei 35 de ani de colaborare cu PSD, de la guvernarea Stolojan până în prezent, sunt greu de uitat. Mai ales că a adus beneficii ambelor părți, de-a lungul anilor. Datorită social-democraților, PNL a obținut cele mai bune rezultate în alegeri, în 2012, pe vremea USL și, chiar anul trecut, când au reușit să-și împartă toate primăriile de sector.

În cazul demiterii guvernului, Ilie Bolojan le oferă doar perspectiva opoziției, foarte sigură, alături de USR și speranța unui rezultat bunicel în alegerile din 2028. Or, pentru niște băieți care, timp de șapte ani s-au dedulcit cu toate privilegiile și beneficiile guvernării, e greu de acceptat. Cu atât mai mult, cu cât planul era ca împreună cu PSD să guverneze cel puțin zece ani, până în 2028, dacă nu chiar și după.

Or, una este să te cerți, iar apoi să te împaci cu un vechi partener de care te leagă un întreg trecut, precum PSD, și alta este să începi o nouă construcție în opoziție, alături de USR, o formațiune cu viitor incert. În perspectiva alegerilor din 2028, USR și Ilie Bolojan s-ar putea dovedi o piatră de moară, la gâtul PNL, în ciuda optimismului pe care îl afișează propagandiștii partidului.

Drept urmare, era de așteptat să apară fisuri în zidul pe care peneliștii l-au ridicat în jurul lui Bolojan, așa cum s-a întâmplat și după ruperea USL, când mulți primari au făcut pasul spre social-democrații conduși atunci de Liviu Dragnea și Victor Ponta.

Semnal de la vârful PNL pentru premier

Deputatul Ionuţ Stroe, președintele PNL Sector 4, a transmis, într-o postare pe Facebook, că este momentul unei reveniri rapide la masa negocierilor, a partidelor pro-europene. El a făcut apel la Ilie Bolojan să caute o cale de comunicare cu PSD, pentru a evita un viitor guvern în care extremismul intră pe uşă. Stroe, un susținător al alianței cu PSD, a menținonat că nu este timpul pentru orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice.

„Discuţiile din spaţiul public despre un posibil guvern PSD – AUR mi se par extrem de serioase. Nu e un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăţi de măsură. Avem un risc real de derapaj de la direcţia pe care România şi-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală şi euroatlantică. Iar PNL, partidul meu, a transformat această direcţie într-un brand real, asumat şi foarte bine că am făcut acest lucru! Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeaşi masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe uşă, fie direct, fie prin susţinere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”, a scris Ionuţ Stroe pe Facebook.

El a spus că există o linie roşie – orientarea pro-occidentală şi reputaţia ţării.

„Da, ştiu: politica înseamnă compromis, dar nu orice compromis! Pentru mine există o linie roşie: orientarea pro-occidentală a ţării noastre şi reputaţia României. E nevoie de maturitate politică acum şi de reconstrucţia unei majorităţi funcţionale, credibile şi ancorate în valorile europene. Orice altă variantă ne duce într-o zonă de risc pe care nu ne-o permitem”, a mai scris deputatul PNL.

Zidul din jurul lui Ilie Bolojan începe să cedeze.

Acesta este cel de-al doilea mesaj pe care peneliștii i-l transmit lui Ilie Bolojan, semn că nu vor să părăsească guvernarea. Președintele PNL Botoșani, Valeriu Iftime, a atras atenția că PNL reprezintă doar 14% din electoratul României, astfel că nu poate impune singur agenda publică. El a propus o reluarea negocierilor cu PSD și continuarea guvernării.

„Faptul că noi suntem 14 procente în România, liberalii, cumva nu prea ai muzica ta. Trebuie să o cam asculți. Din păcate, domnul Bolojan, pe care îl respect enorm de mult, are o mare problemă cu moțiunea asta și retragerea noastră de la guvernare, pe care noi am aprobat-o, mai trebuie discutată (…) Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele nu va accepta situația asta”, a comentat politicianul botoșănean.

Marţi, moţiunea de cenzură iniţiată de grupurile parlamentare PSD, AUR şi PACE – Întâi România a fost depusă la Parlament, la birourile preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, şi, respectiv, preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu. Moțiunea va fi votată, conform calendarului agreat de conducerea celor două camere parlamentare, pe 5 mai.

