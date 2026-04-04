Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”, predicțiile astrale pentru săptămâna 5-11 aprilie. În cadrul emisiunii, ea a adus în atenție tema regenerării individului. A explicat că este necesară o înțelegere mai profundă a legăturii dintre om, natură și divinitate.

Realizatoarea a vorbit despre importanța unei armonii reale cu mediul înconjurător, cu ceilalți și cu inteligența divină. A subliniat că este esențial să fie regândite conceptele de bază legate de materie, energie, destin și viață, pentru a preveni dezechilibrele interioare.

De asemenea, au fost analizate întrebări legate de pierderea virtuții și a discernământului. S-a discutat și despre direcția în care evoluează conștiința umană.

Discuția a vizat conturarea unei noi paradigme spirituale, menite să ofere soluții și perspective diferite asupra viitorului. Invitații ediției au fost și Titiana Popa, creatoarea unui concept dedicat echilibrului și armoniei între minte, corp și spirit. Împreună, au abordat tema revenirii la sacru și importanța acestuia în înțelegerea existenței și a divinității.

Ce spune Alina Bădic despre Berbec, Taur și Gemeni

Berbec

Pentru nativii Berbec, sigur că da, este o perioadă foarte consistentă. Aici avem multe planete, avem chiar Neptun, Saturn, Soare, îl avem încă pe Chiron. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu vă plictisiţi. Deci, cu siguranţă nativii Berbec văd cum se schimbă lucrurile.

Taur

Pentru nativii Taur, săptămâna ce urmează vine cu următorul mesaj. Avem această cuadratură foarte puternică, Venus–Pluto. Este o cuadratură care vorbește despre faptul că s-ar putea să descoperiți niște nereguli care țin de persoane apropiate sau persoane din anturajul apropiat. Este o cuadratură care funcționează precum un ceas uriaș și dă puțin timpul înapoi în toate acele momente în care, pe scurt, v-ați supărat, v-ați tulburat, cineva v-a enervat. Și parcă există riscul, aș spune, să fiți din nou puși față în față cu acele persoane, dar de pe alte poziții.

Gemeni

Pentru nativii Gemeni avem în imediata apropiere, pe cuspidă, un Uranus. Un Uranus despre care am mai vorbit. Acum este în aspecte, face aspecte foarte favorabile. Și Uranus, chiar dacă nu este Jupiter, nu este filozofia de viață, totuși noi avem un mesaj jupiterian. Este vorba despre o revizuire completă a filozofiei de viață și o lecție majoră de învățat.

Cum arată horoscopul pentru Rac, Leu și Fecioară

Rac

Aici există, așa cum avem la școală, un catalog de note. Acum, pentru nativii Rac, există un catalog de probleme. Jupiter vine și tranșează aceste probleme, precum un inspector și un profesor foarte dus. Și spune să nu mai păstrați decât acele probleme care cu adevărat sunt probleme și să vă debarasați de cele care, practic, nu sunt atât de grele și vă dau niște griji în plus, fără niciun motiv.

Leu

Pentru nativii Leu există o provocare. Săptămâna următoare nu putem să ignorăm puterea cu care vine pentru dumneavoastră. Este destul de dură această cuadratură Venus, aflat în domiciliul Pluto. Asta înseamnă că cineva vă provoacă într-un mod nefiresc și necinstit, lipsit de onestitate.

Fecioară

Pentru nativii Fecioară există o întrebare destul de puternică. Este o întrebare care vorbește despre identificarea corectă a diferitelor domenii de viață. Adică trebuie să identificați corect cine sunt persoanele care vă ajută cu adevărat, care sunt problemele concretului, de unde vine zona de ajutor cu adevărat. Toate domeniile de viață trebuie, am mai spus, am vorbit despre casa sufletului, casa minții, casa concretului, casa iluziilor și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegeți, de fapt, cum stau lucrurile.

Care sunt previziunile astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Pentru nativii Balanță vorbim despre încredere. Trebuie să aveți încredere, mai ales atunci când construiți ceva. Nativii Balanță își doresc să construiască lucruri care sunt foarte importante. Nativii Balanță își doresc să spargă barierele care până acum le-au creat tot felul de neplăceri. Deci există și o capcană. Săptămâna următoare poate fi capcana asumării unui angajament. Trebuie să gândiți foarte bine ce angajamente și ce promisiuni faceți.

Scorpion

Pentru nativii Scorpion există un mesaj săptămâna următoare. Mesajul spune în felul următor: avem și un Pluto foarte puternic. Veți afla lucruri, veți identifica lucruri care au legătură cu zone dure din viața dumneavoastră. Poate fi vorba despre zona de frică, poate fi zona de trădare, poate fi zona de provocare sau de, nu știu, ceva care vă provoacă oricum într-un mod foarte puternic. Deci energiile care vi se adresează săptămâna viitoare sunt energii de forță.

Săgetător

Pentru nativii Săgetător, mesajul planetei care îi coordonează, al lui Jupiter, este următorul. Putem să ajutăm, putem să ne ajutăm și pe noi înșine, putem să facem lucrurile de o manieră cu totul și cu totul nouă. Dar există o singură cerință: aceea de a avea încredere doar în oamenii care merită această încredere. Deci trebuie să alegeți doar acele persoane care, de-a lungul timpului, au demonstrat că nu vă dezamăgesc.

Ce rezervă perioada următoare pentru Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn

Pentru nativii Capricorn, vorbim despre acești grei: Saturn și Neptun și Soarele, care se găsesc în semnul Berbecului și care, practic, ele arată lipsa granițelor. Deci care sunt acele situații și bariere în care vrem să facem ceva cu adevărat. Deci identificați acele zone în care vreți să faceți ceva cu adevărat. Este foarte important. Mercur, cel care poartă veștile, se găsește pe o zonă atât de puternică pentru dumneavoastră, chiar pe casa lui de domiciliu pentru dumneavoastră. Asta înseamnă că primiți foarte multe vești.

Vărsător

Pentru nativii Vărsător, cu Pluto aici, care acum este în cuadratură cu Venus, putem vorbi despre un nod karmic care se deblochează, să spunem așa, săptămâna aceasta, legat de planul personal. Deci aici cineva s-ar putea să vă dea un pont, să vă spună unde greșiți, să vă atragă atenția asupra unei greșeli. Închipuiți-vă un pătrat și, în centrul lui, încercați să puneți un punct care să reprezinte greșeala de bază pe care o faceți în această perioadă. Deci, practic, aveți șansa să aflați unde s-a strecurat acea greșeală care perturbă energetic întreaga poveste.

Pești

Pentru Pești, putem să vorbim săptămâna următoare despre locul de unde puteți bea apă. Asta înseamnă faptul că trebuie analizat, sub toate aspectele, spațiul iubirii. Informațiile subtile care vin în zona iubirii. Vor exista persoane care vor fi trimise special către dumneavoastră pentru a vă spune adevărul.