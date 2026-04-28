Nicușor Dan, prima reacție după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Cum se vede criza guvernamentală de la Cotroceni

Adrian Teampău
28 apr. 2026, 20:08
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Nicușor Dan, despre moțiunea de cenzură
  2. Moțiunea de cenzură nu l-a luat prin surprindere
  3. Nicușor Dan nu acceptă un premier susținut de AUR

Președintele Nicușor Dan a abordat problema crizei guvernamentale și a moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR, într-o scurtă conferință de presă susținută în Croația. Șeful Statului participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări.

Nicușor Dan, despre moțiunea de cenzură

Președintele a răspuns întrebărilor puse de jurnaliștii care au însoțit delegația prezidențială în Croația. Nicușor Dan a abordat situația din postura unui președinte mediator, precizând că nu vrea să renunțe la această poziție, în ciuda moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR. El s-a arătat liniștit în legătură cu ceea ce urmează, acreditând ideea că indiferent de disputele politice, măsurile importante pentru țară sunt adoptate în Parlament.

„Azi s-au întâmplat două lucruri, s-a depus o moțiune, iar în Parlament s-au votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa important pentru România. Am exercitat rolul de mediator alaltăieri, votul de azi se datorează și acestui lucru”, a declarat Nicușor Dan, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor legat de moțiune.

Șeful statului a fost întrebat dacă își va exprima susținerea pentru Ilie Bolojan acum, în condițiile în care premierul este vizat de moțiunea de cenzură. El a precizat că își menține poziția de mediator neimplicat politic, pe care i-o impune Constituția.

„E o persoană foarte serioasă, pe care o respect, însă ce am constatat cu toții de mai mult timp, este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Și față de  Îmi păstrez echidistanța”, a precizat președintele.

Moțiunea de cenzură nu l-a luat prin surprindere

Președintele Nicușor Dan a precizat că nu vede un guvern format din PSD și AUR, spunând că se bazează pe declarațiile făcute de Sorin Grindeanu. La fel de improbabilă i se pare, șefului statului, și posibilitatea declanșării alegerilor anticipate.

„Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD. Sunt oameni care sunt în funcția de lideri de partid. (…) Noi tot avansăm în scenarii, dar lista o aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil. Niciuna din crizele similare nu s-a terminat cu alegeri anticipate. Nu trebuie să luăm acest scenariu prea mult în considerare”, a precizat președintele.

Întrebat dacă mai poate avea încredere în PSD după ce formațiunea condusă de Sorin Grindeanu a depus o moțiune de cenzură altăuri de AUR, președintele a precizat că este vorba despre o relație instituțională. El a subliniat că face propriile evaluări. Totodată, a amintit faptul că parlamentarii social-democrați au votat pentru investițiile prin SAFE.

„Vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun că au votat azi programul SAFE. Evaluarea pe lunile astea e în toate direcțiile”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan nu acceptă un premier susținut de AUR

În declarația pe care a dat-o, președintele a întărit afirmația pe care a făcut-o anterior, zilele trecute, că nu va accepta un premier susținut cu voturile AUR.

„Avem declarația partidelor, niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale, AUR. Apoi, în acel scenariu, în care eu voi avea de numit un prim-ministru, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a precizat șeful statului.

Marți, PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Conform calendarului stabilit de conduerile celor două camere prlamentare, documentul va fi prezentat miercuri, într-o ședință a plenului, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc dezbaterea și votul.

Citește și...
Opoziția este grea. Zidul PNL din jurul lui Bolojan dă semne de fisură. Îndemn la reconciliere cu PSD
Politică
Opoziția este grea. Zidul PNL din jurul lui Bolojan dă semne de fisură. Îndemn la reconciliere cu PSD
Extrădarea fostului șef SIS, Alexandru Bălan. Ambasada SUA salută eliberarea cetățenilor moldoveni și polonezi reținuți în Rusia
Politică
Extrădarea fostului șef SIS, Alexandru Bălan. Ambasada SUA salută eliberarea cetățenilor moldoveni și polonezi reținuți în Rusia
Predarea lui Alexandru Bălan. Reacție de la Palatul Cotroceni. Ce spune Nicușor Dan despre schimbul de prizonieri
Politică
Predarea lui Alexandru Bălan. Reacție de la Palatul Cotroceni. Ce spune Nicușor Dan despre schimbul de prizonieri
Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport”. Cum vrea să atace decizia la CJUE
Politică
Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport”. Cum vrea să atace decizia la CJUE
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Birourile permanente au stabilit calendarul procedurii. Când se votează (UPDATE)
Politică
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. Birourile permanente au stabilit calendarul procedurii. Când se votează (UPDATE)
George Simion vrea turul 2 înapoi. „Eu am o datorie, să duc AUR la putere”. Ce a spus despre Călin Georgescu
Politică
George Simion vrea turul 2 înapoi. „Eu am o datorie, să duc AUR la putere”. Ce a spus despre Călin Georgescu
Alexandru Nazare trage semnale de alarmă: Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid. Ne împrumutăm mai scump decât Ungaria
Politică
Alexandru Nazare trage semnale de alarmă: Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid. Ne împrumutăm mai scump decât Ungaria
Mircea Abrudean refuză demisia de la șefia Senatului: „N-am motive să plec. Nu PNL a generat criza politică”
Politică
Mircea Abrudean refuză demisia de la șefia Senatului: „N-am motive să plec. Nu PNL a generat criza politică”
George Simion are explicație pentru orice. Cum a motivat promisiunea din 2024 privind PSD: „La AUR, este cu familia tradițională, nu are cum să se pupe mirele cu mirele”
Politică
George Simion are explicație pentru orice. Cum a motivat promisiunea din 2024 privind PSD: „La AUR, este cu familia tradițională, nu are cum să se pupe mirele cu mirele”
Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
Politică
Un lider PNL cere negocieri cu PSD: „Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”
Ultima oră
21:16 - Atenționare de călătorie pentru românii care urmează să viziteze Bulgaria. Anunțul MAE
20:54 - Prețurile la energie explodează. Banca Mondială avertizează asupra unui nou val de scumpiri în 2026
20:48 - Româna, a doua cea mai vorbită limbă din Anglia. Autoritățile vor s-o introducă la examenul național ca opțiune pentru elevi
20:41 - „Am fost puțin ocupată în toți acești ani!” Mihaela Rădulescu, replică acidă pentru părinții lui Felix
20:40 - Amenzile pentru gălăgie s-ar putea dubla. Ce prevede noua propunere legislativă
20:15 - Jucăriile copiilor, pericole ascunse. De la accidente banale la tragedii reale: „Biluţele le-a băgat în năsuc”
20:05 - Teoria care a explodat după atacul asupra lui Trump. Mesajul considerat „din viitor”
20:04 - Regele Charles al III‑lea și regina Camilla primiți la Casa Albă. Trump: „Americanii nu au avut prieteni mai apropiați decât britanicii” (VIDEO)
19:47 - Opoziția este grea. Zidul PNL din jurul lui Bolojan dă semne de fisură. Îndemn la reconciliere cu PSD
19:31 - Reguli noi de la UE pentru animalele de companie: Ce devine obligatoriu prin lege