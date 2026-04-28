Jucăriile copiilor, pericole ascunse. De la accidente banale la tragedii reale: „Biluţele le-a băgat în năsuc”

Ana Beatrice
28 apr. 2026, 20:15
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât de sigure sunt, de fapt, jucăriile copiilor
  2. Când devin jucăriile un pericol real pentru cei mici
  3. Ce șanse are un copil în fața unei astfel de urgențe

Liniștea de câteva minute pe care o oferă o jucărie pare neprețuită pentru un părinte ocupat. Acestea reușesc să înlocuiască telefonul și să capteze rapid atenția celor mici, fiind colorate, interactive și aparent inofensive.

Totuși, dincolo de aspectul lor atrăgător, realitatea nu este mereu la fel de sigură. Specialiștii avertizează că unele jucării pot deveni periculoase în doar câteva clipe.

Cât de sigure sunt, de fapt, jucăriile copiilor

Spiritul de explorare al copiilor poate duce rapid la situații periculoase. „A fost curioasă ce gust are o monedă și a înghițit-o. Am fost la urgență, i-a făcut radiografie”, a povestit o mamă pentru Observator News. Alți părinți confirmă că astfel de incidente sunt frecvente: „A avut pistoale din acelea pentru copii şi biluţele le-a băgat în năsuc, altcineva în ureche, foarte multe cazuri.”

Multe jucării par alegerea perfectă pentru a ține copiii ocupați. În spatele unui design aparent inofensiv se pot ascunde riscuri serioase, de la piese mici care pot fi înghițite până la substanțe necunoscute. Statisticile sunt alarmante la nivelul Uniunii Europene, unde peste 57.000 de copii ajung anual la spital din cauza jucăriilor. Unii le înghit, iar alții suferă arsuri sau răni grave în urma utilizării acestora.

Avertismentele vin și din partea autorităților. „Această jucărie o vedem în toate parcurile, în mâinile aproape fiecărui copil. Nu avem informaţii privind utilizarea acestuia. Ce fel de lichid, cât de periculos este, dacă consumă copilul. Avem biluţe mici cu compoziţie metalică în spatele pufului acestuia care pot fi ingerate.”, a declarat un reprezentant ANPC pentru sursa menționată.

Când devin jucăriile un pericol real pentru cei mici

„Cele mai grave situaţii sunt cele legate de sufocare, de aspiraţia componentelor unor jucării care ajung pe tractul respirator şi pot determina asfixie. Sunt reacţii alergice determinate de diverşi coloranţi şi diverse materiale.”, a transmis un medic pediatru.

Riscurile nu sunt doar teoretice, ci se transformă uneori în tragedii. Săptămâna trecută, în județul Constanța, o fetiță de nici doi ani a murit după ce a înghițit bile magnetice dintr o jucărie. Medicii au descoperit abia la autopsie cauza reală, un blocaj intestinal sever provocat de magneți.

„Problema nu apare atunci când este înghiţit un singur magnet, ci când sunt inghiţiţi 2 magneţi. Ei se atrag unul pe altul şi atunci pot să determine leziuni.”, a precizat medicul pediatru.

Ce șanse are un copil în fața unei astfel de urgențe

În fața unor astfel de incidente, rapiditatea intervenției devine decisivă, iar fiecare minut pierdut poate avea urmări grave. Nu contează doar reacția imediată a părinților, ci și cât de bine este echipat spitalul în care ajunge copilul și dacă există specialiști care pot interveni la timp. Multe dintre aceste cazuri sunt mai complicate decât par și necesită proceduri specifice.

„Mergem la spital ca să confirmăm localizarea obiectului. Am făcut radiografie şi văd că bateria a rămas undeva pe traectul esofagului, noi trebuie să o scoatem. Noi nu putem să o scoatem altfel decât prin endoscopii.”, a mai specificat medicul pediatru.

Siguranța celor mici nu se oprește la ușa casei, ci trebuie asigurată și în locurile în care își petrec zilnic timpul, cum sunt creșele și grădinițele. În aceste medii, regulile sunt mai stricte tocmai pentru a preveni incidentele.

„De obicei, creşele şi grădiniţele au grijă să achiziţioneze jucării care să fie corespunzătoare, standardizate. Politica grădiniţelor care se respectă nu permite aducerea jucăriilor de acasă.”, a declarat un consilier școlar.

