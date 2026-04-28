O propunere legislativă care a primit aviz favorabil din partea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților prevede dublarea amenzilor pentru tulburarea liniștii, în contextul unor incidente recente. În sectorul 4 din București poliția a folosit spray lacrimogen și opt petrecăreți au fost amendați cu 5.200 de lei, iar în Dolj un tânăr a fost arestat după ce a lovit un agent.

Ce prevede propunerea de lege

Propunerea inițiată de Cosmin Poteraș, fost senator, vizează majorarea sancțiunilor aplicate pentru cei care deranjează vecinii prin petreceri , lucrări de construcții sau alte comportamente care tulbură liniștea. În prezent, persoanele sunt sancționate cu amenzi de la 200 la 1.000 de lei, iar sancțiunile pentru fapte repetitive pot ajunge până la 3.000 de lei.

Proiectul care a primit aviz favorabil din partea Comisiei Juridice a ar putea dubla aceste sume, iar inițiatorul a precizat că a analizat și măriri chiar mai consistente în anumite cazuri extreme.

„Inițial mărturisesc că mă gândeam să fie chiar mai mare mărirea. Mi-au fost aduse la cunoștință cazuri extreme, disperate. O lege ale căror sancțiuni nu sunt semnificative nu produce niciun efect în societate.”, a declarat Cosmin Poteraș, inițiatorul legii.

Unde au avut loc incidentele recente

Un scandal major a izbucnit în fața unui bloc din sectorul 4 al Capitalei, unde mai multe persoane petreceau în exteriorul imobilului, iar vecinii au sunat la Poliție din cauza zgomotului. Polițiștii au amendat opt petrecăreți cu 5.200 de lei, însă, la revenirea forțelor de ordine pentru a ridica o boxă, unii participanți au devenit agresivi, iar efectivele au folosit spray lacrimogen pentru a restabili ordinea.

În altă cauză menționată, într-o localitate din județul Dolj, un tânăr a fost arestat după ce a lovit în față un agent care îi ceruse să nu mai deranjeze întreaga stradă cu muzica. Aceste cazuri au determinat o creștere a apelurilor la Poliție din partea locuitorilor afectați de zgomot.

Care sunt reacțiile și datele statistice

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase plângeri ale cetățenilor nemulțumiți de vecinii gălăgioși. Un utilizator a scris: „Vecinul de pe diagonală de la etajul 1 dă aproape zilnic muzica exagerat de tare, mă refer că tremură apartamentul”

Un alt comentariu publicat online a fost: „Manele date la maximum cu geamurile deschise. Ne-am mutat în alt bloc, și aici distracție.”

În acest moment, persoanele care își deranjează vecinii fie cu petreceri zgomotoase, lucrări de construcții sau în alte moduri pot fi sancționați cu amenzi de la 200 la 1.000 de lei. În cazul în care fapta se repetă, acestea pot ajunge până la 3.000 de lei. Dacă legea va intra în vigoare, sumele ar putea fi de două ori mai mari, relatează stirileprotv.ro

Doar anul trecut au fost aplicate peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a ordinii și liniștii publice, ceea ce reprezintă o creștere cu 50% față de 2024.