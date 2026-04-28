B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » „Am fost puțin ocupată în toți acești ani!” Mihaela Rădulescu, replică acidă pentru părinții lui Felix

„Am fost puțin ocupată în toți acești ani!” Mihaela Rădulescu, replică acidă pentru părinții lui Felix

Flavia Codreanu
28 apr. 2026, 20:41
„Am fost puțin ocupată în toți acești ani!” Mihaela Rădulescu, replică acidă pentru părinții lui Felix
Sursa foto: Instagram / @mihaelaradulescuschwartzenberg
Cuprins
  1. De ce Mihaela Rădulescu nu are liniște nici după pierderea suferită
  2. Ce realizări a ținut să reamintească Mihaela în mesajul postat
  3. Cum se va termina scandalul pentru care Mihaela Rădulescu nu are liniște?

Mihaela Rădulescu nu are liniște din cauza conflictelor cu familia fostului său partener. Vedeta a răbufnit și a lansat un atac dur la adresa celor care încearcă să o discrediteze.

De ce Mihaela Rădulescu nu are liniște nici după pierderea suferită

Anul 2025 a fost unul tragic pentru vedetă, care și-a pierdut atât partenerul de viață, cât și mama. Deși a încercat să sufere în discreție, atacurile venite din partea socrilor și a presei din Austria au forțat-o să reacționeze public.

Vedeta a transmis un mesaj extrem de clar celor care o critică în Austria:

„Un mic reminder pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner. Am fost puțin ocupată în toți acești ani cât am fost cu Felix, pentru că asta sunt eu: o fată din România care muncește din greu! Am început la 18 ani și nu m-am oprit niciodată să-mi câștig singură banii, faima, premiile și toate celelalte. V-am făcut o listă cu ce am făcut doar în ultimii 11 ani, încercând din răsputeri să le fac pe toate. Mi-am crescut copilul cu toată inima, am fost acolo pentru el la fiecare meci, concurs, petrecere, oră de sport, teme și povești de seară. Mi-am iubit bărbatul nebunește și am zburat în toată lumea pentru el. Dar munca mea a fost la fel de importantă: fiecare poză de aici spune o poveste despre emisiunile mele TV, coperțile mele de revistă, evenimentele pe care le-am prezentat în România și în Monaco, campanii publicitare, gale de premiere”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele sociale.

Ce realizări a ținut să reamintească Mihaela în mesajul postat

Vedeta a enumerat numeroasele proiecte de televiziune și afacerile pe care le-a gestionat în paralel cu relația celebră pe care a avut-o. Ea a continuat lista succeselor sale profesionale pentru a închide gura criticilor:

„Șase sezoane ca jurat la «Românii au talent», două la «Masked Singer», prezentatoare la «Dansez pentru tine» și «Ferma» (două sezoane), concurentă la «Fort Boyard», ediții speciale la PRO TV, evenimente caritabile și de strângere de fonduri în două țări, aproximativ 20 de coperți de reviste, mi-am deschis propria afacere, am participat la două maratoane pentru Wings for life și patru pentru Nfl Monaco, am prezentat Global Citizen Forum în Monaco și peste 25 de evenimente corporate în România, am primit câteva premii, am scris câteva cărți, am fost keynote speaker la Careers Day în Monaco, speaker motivațional pentru unele companii mari din România și am câștigat bani frumoși din toate astea. Nici nu mă faceți să povestesc și ce am făcut în ceilalți 25 de ani de carieră! Da, a fost un du-te-vino constant: zboruri, drumuri, schimbat valize… ca să pot fi în Arizona, Canada, Singapore, California, Abu Dhabi, Marea Britanie, Finlanda, New York, în toată Europa, pentru și alături de Felix Baumgartner. Nimeni nu m-a susținut mai mult decât el. Era al naibii de mândru de fiecare realizare a mea, așa cum eram și eu de-ale lui. Și cred că mă iubea și mai mult pentru că reușeam să le fac pe toate fără să mă plâng vreodată”, a declarat Mihaela Rădulescu în mediul online.

Cum se va termina scandalul pentru care Mihaela Rădulescu nu are liniște?

Războiul cu părinții fostului partener, Felix Baumgartner,  pare departe de a se încheia.  Ea a încheiat mesajul printr-un îndemn pentru toate femeile, încurajându-le să nu renunțe niciodată la visurile și la identitatea lor, chiar și atunci când trăiesc o iubire mare.

Tags:
Ultima oră
