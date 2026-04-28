Româna, a doua cea mai vorbită limbă din Anglia. Autoritățile vor s-o introducă la examenul național ca opțiune pentru elevi

Adrian Teampău
28 apr. 2026, 20:48
Sursa foto: Freepik / @jcstudio
Cuprins
  1. Autoritățile britanice vor să introducă româna la examen
  2. Mesajul ambasadoarei României la Londra

Autoritățile britanice iau în calcul să introducă limba română ca materie opțională la examenul naţional susţinut de elevi, la 16 ani, în sistemul GCSE (General Certificate of Secondary Education). 

Autoritățile britanice vor să introducă româna la examen

Limba română a devenit a doua limbă străină cea mai vorbită în Anglia și Țara Galilor, în contextul numărului mare de rezidenți români care s-au stabilit aici. Drept urmare, autoritățile britanice iau în considerare introducerea limbrii române ca opțiune de examen în sistemul GCSE. General Certificate of Secondary Education (GCSE) este examenul naţional pe care îl susțin elevii vritanici la 16 ani.

Acest subiect a fost tema unei conferinţe care a fost organizată la Palatul Westminster, sediul Parlamentului britanic, conform unui mesaj postat de  Ambasada României la Londra pe Facebook.

Evenimentul a fost găzduit de parlamentarul Gareth Thomas, preşedintele Grupului parlamentar interpartinic pentru România. Au participat mai mulți parlamentari britanici, profesori, elevi români şi reprezentanţi ai comunităţii. Conferinţa a fost coordonată de jurnalista Tessa Dunlop, împreună cu Romanian GCSE Campaign Group. Ambasada României în Regatul Unit a fost partener al evenimentului.

Participanţii au subliniat importanţa introducerii unui examen GCSE la limba română. Acest lucru ar fi important, atât din perspectivă educaţională, cât şi identitară. Elevii români au explicat nevoia de a avea acces la evaluare formală în limba maternă. Ideea a fost susținută, în cadrul dezbaterii de ambasadorul Republicii Moldova la Londra, Ruslan Bolbocean.

Mesajul ambasadoarei României la Londra

În discursul său, ambasadoarea României în Regatul Unit, Laura Popescu, a afirmat că tema depăşeşte sfera politicilor educaţionale. Potrivit spuselor sale, peste un milion de români trăiesc în Regatul Unit şi contribuie semnificativ la economie şi societate. Ei sunt activi în domenii-cheie precum sănătatea, educaţia, afacerile sau industriile creative.

Deşi româna este larg vorbită, elevii nu au posibilitatea de a susţine un examen GCSE în această limbă. Potrivit ambasadoarei, includerea acesteia în sistem, de către autoritățile britanice, a fost constant discutată cu Departamentul pentru Educaţie din Regatul Unit şi organismele de examinare. Evoluția depinde de existenţa unei cereri suficiente şi a resurselor necesare.

Laura Popescu a arătat că includerea limbii române în sistemul GCSE ar reflecta valorile de diversitate şi incluziune ale societăţii britanice. Ambasadoarea a subliniat că extinderea programelor educaţionale şi implicarea comunităţii pot susţine demersul pentru introducerea GCSE la limba română. Părinţii sunt încurajaţi să semnaleze şcoli unde ar putea fi organizate cursuri de română.

