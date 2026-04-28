UE adoptă noi reguli pentru protecția câinilor și pisicilor. Parlamentul European a aprobat un set de norme care dorește combaterea abuzurilor și a comerțului ilegal cu animale de companie.

Ce măsuri sunt impuse după ce UE adoptă noi reguli

Noul cadru legislativ, votat cu o majoritate covârșitoare de 558 de voturi, introduce obligativitatea microcipării și înregistrării tuturor câinilor și pisicilor în baze de date naționale care pot comunica între ele.

Aceste măsuri sunt menite să asigure trasabilitatea și să pună capăt pieței negre care înflorește în mediul online. Astfel, fiecare animal va avea o identitate clară.

Veronika Vrecionová, președinta Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, a subliniat importanța morală a acestei decizii istorice:

„Astăzi am făcut un pas important în direcția îmbunătățirii comerțului cu câini și pisici din Uniunea Europeană. Mesajul nostru este clar: un animal de companie este un membru al familiei, nu un obiect sau o jucărie”, a declarat Veronika Vrecionová pentru Parlamentul European.

Ce practici devin ilegale odată cu adoptare noilor norme

Legislația se concentrează pe stoparea suferinței provocate de intervențiile estetice și de metodele dure de dresaj.

Vor fi interzise mutilările animalelor în scopuri vizuale, precum și utilizarea zgărzilor de forță sau strangulante care nu au sisteme de siguranță.

Mai mult, parlamentarii europeni au decis să interzică reproducerea între rude apropiate și selecția genetică agresivă, care duce la apariția unor trăsături fizice ce pun în pericol sănătatea și respirația animalelor.

Oficialii europeni susțin că tratamentul etic trebuie să primeze în fața profitului economic sau al standardelor de frumusețe artificiale:

Cum se va stopa comerțul online cu animale

Având în vedere că aproximativ 60% dintre achizițiile de animale de companie se realizează pe internet, noile prevederi impun controale mult mai stricte asupra platformelor de vânzare.

Importurile din afara spațiului comunitar vor fi reglementate mai atent, iar toate animalele aduse pentru vânzare vor trebui microcipate înainte de a trece granița Uniunii. Această schimbare este esențială într-o industrie estimată la 1,3 miliarde de euro anual.

Decizia vine în contextul în care peste 70% dintre europeni solicită o protecție mai bună pentru companionii lor. Noile norme trebuie să primească acum aprobarea oficială din partea Consiliului Uniunii Europene pentru a deveni literă de lege în toate statele membre.