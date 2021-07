Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Despre tratamentul personalizat. „Boala vine ori de câte ori încălcăm anumite reguli”

Alina Bădic a discutat, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii„360 de grade”, despre tratamentul personalizat, aplicat chiar în cazul unor boli foarte dificile. Invitații săi au fost Ioana Cacovean și Adrian Cacovean.

Ediție specială „360 de grade” – Despre tratamentul personalizat

“Ce este bine să facem și ce trebuie evitat în perioada caldă? Știm cu adevărat să ne alimentăm și să ne asigurăm imunitatea organismului? Cum se realizează pregătirea spirituală, determinantă pentru sănătatea fizică?”, sunt subiectele pe care Alina Bădic le-a propus la începutul emisiunii.

“Tratamentul este un complex de măsuri, recomandat de medic, în baza unei consultații. După cum știm, există boli, nu bolnavi. Tratament personalizat înseamnă a selecta din ceea ce există în cărți, din experiență și a adapta toate informațiile pe care un medic le are, la particularitățile individuale ale pacientului.

Fiecare pacient este un caz unic, aflat într-o anumită etapă a vieții, are o anumită vârstă, s-a născut într-un anumit loc, are anumiți părinți, are o anumită educație, anumite apucături, idealuri, năzuințe. Toate acestea sunt lucruri care condiționează starea pacientului.

Unele o condiționează îns ens pozitiv – toți avem lucruri foarte bune în viaț,c are ne-au făcut să supraviețuim până la vârsta la care ne aflăm în prezent, dar pe lângă lucrurile bune pe care le-am obținut, există o grămadă de lucruri, de obiceiuri, de acțiuni, de gânduri mai ales, care ne-au dus și cu capuld e zid, și unul dintre zidurile de care ne lovim în viață este boala.

Boala vine ori de câte ori încălcăm anumite reguli dar, uneori nu este produsul strict al nostru, ci al factorilor de mediu, al alimentației, al factorilor informaționali bombardați zilnic și pe care îi interpretăm într-un fel particular, iar felul particular prin care interpretăm ceea ce sse întâmplă în jurul nosstru ne creează emoțiile”, a explicat Adrian Cacovean.