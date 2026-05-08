De ce a fost Ana Maria Bărbosu suspendată provizoriu

Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu din activitate pe 7 mai de Agenția Internațională de Testare. Decizia a fost luată după ce gimnasta de 19 ani nu a fost găsită de trei ori de agenții antidoping la locațiile pe care le declarase oficial într-un interval de 12 luni.

Potrivit informațiilor apărute, una dintre verificări a avut loc în România, iar alte două în Statele Unite, ceea ce a dus automat la declanșarea procedurilor disciplinare prevăzute de regulamentul antidoping.

Ce spune ITA despre cazul Anei Maria Bărbosu