B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping

Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping

Ana Beatrice
08 mai 2026, 10:18
Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping
Ana Maria Bărbosu. Sursa foto: Hepta.ro / Zuma Press / Mickael Chavet
Cuprins
  1. De ce a fost Ana Maria Bărbosu suspendată provizoriu
  2. Ce spune ITA despre cazul Anei Maria Bărbosu
  3. Cum a reacționat sportiva după anunțul ITA

Ana Maria Bărbosu se află în centrul unei controverse. Agenția Internațională de Testare a anunțat joi că sportiva este acuzată de încălcarea regulamentului antidoping. Potrivit instituției, sportiva ar fi comis trei abateri legate de reglementările antidoping într-un interval de 12 luni.

De ce a fost Ana Maria Bărbosu suspendată provizoriu

Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu din activitate pe 7 mai de Agenția Internațională de Testare. Decizia a fost luată după ce gimnasta de 19 ani nu a fost găsită de trei ori de agenții antidoping la locațiile pe care le declarase oficial într-un interval de 12 luni.

Potrivit informațiilor apărute, una dintre verificări a avut loc în România, iar alte două în Statele Unite, ceea ce a dus automat la declanșarea procedurilor disciplinare prevăzute de regulamentul antidoping.

Ce spune ITA despre cazul Anei Maria Bărbosu

Agenția Internațională de Testare a anunțat că Ana Maria Bărbosu este acuzată că a încălcat regulamentul antidoping al World Gymnastics, după trei abateri legate de raportarea localizării într-un interval de 12 luni. Din acest motiv, sportivei i-a fost impusă o suspendare provizorie, conform regulamentelor antidoping aflate în vigoare.

Ana Maria Bărbosu a cerut ca dosarul să fie trimis la Divizia Antidoping a Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Acolo, sportiva își va putea prezenta apărarea și va aduce dovezi pentru cele trei abateri invocate. Reprezentanții ITA au transmis că instituția gestionează integral cazul în numele World Gymnastics.

Potrivit regulamentului, sportivii incluși în programul Registered Testing Pool sunt obligați să își declare zilnic locația. De asemenea, aceștia trebuie să stabilească un interval de 60 de minute în care pot fi găsiți pentru controale antidoping inopinate, inclusiv în afara competițiilor.

Cum a reacționat sportiva după anunțul ITA

Tags:
Citește și...
Shakira revine în universul FIFA cu noul imn al Cupei Mondiale din 2026. Cum arată primele imagini filmate pe Maracana (VIDEO)
Sport
Shakira revine în universul FIFA cu noul imn al Cupei Mondiale din 2026. Cum arată primele imagini filmate pe Maracana (VIDEO)
Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
Sport
Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
Sărbătoare în fotbalul românesc. Steaua Bucureşti serbează 40 de de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni (VIDEO)
Sport
Sărbătoare în fotbalul românesc. Steaua Bucureşti serbează 40 de de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni (VIDEO)
Dinamo plătește scump după derby-ul cu Rapid! Sancțiunile primite de club după scandalul rasist de pe Arena Națională
Sport
Dinamo plătește scump după derby-ul cu Rapid! Sancțiunile primite de club după scandalul rasist de pe Arena Națională
Gică Popescu a dat marea lovitură! Suma uriașă care îi intră în conturi fostului fotbalist
Sport
Gică Popescu a dat marea lovitură! Suma uriașă care îi intră în conturi fostului fotbalist
Ce spune Ion Țiriac despre Ordinul Muncii primit de la Nicolae Ceaușescu și privilegiile pierdute după Revoluție: „Nu mi l-a dat gratis”
Sport
Ce spune Ion Țiriac despre Ordinul Muncii primit de la Nicolae Ceaușescu și privilegiile pierdute după Revoluție: „Nu mi l-a dat gratis”
Ce înseamnă ponturi pariuri experți și cum le citești corect
Sport
Ce înseamnă ponturi pariuri experți și cum le citești corect
Cum a confiscat AUR sărbătoarea Stelei ’86. De la omagiu sportiv pentru Steaua București la spectacol politic
Sport
Cum a confiscat AUR sărbătoarea Stelei ’86. De la omagiu sportiv pentru Steaua București la spectacol politic
Cupa Mondială din SUA se anunță un dezastru pentru industria turismului. Hotelierii se plâng de numărul mic de rezervări
Sport
Cupa Mondială din SUA se anunță un dezastru pentru industria turismului. Hotelierii se plâng de numărul mic de rezervări
Arsenal Londra, prima finalistă a Ligii Campionilor. Britanicii s-au calificat după 1-0 cu Atletico Madrid
Sport
Arsenal Londra, prima finalistă a Ligii Campionilor. Britanicii s-au calificat după 1-0 cu Atletico Madrid
Ultima oră
10:42 - Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni
10:20 - Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
10:03 - Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
09:47 - Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
09:37 - 8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
09:30 - Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin
09:04 - Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
09:03 - Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
08:38 - Presa ucraineană: Criza politică din România ar putea afecta relațiile cu Kievul, în scenariul unei guvernări AUR
08:26 - O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori