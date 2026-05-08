Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc

Adrian Teampău
08 mai 2026, 09:47
Șantierul Naval Mangalia Sursa foto: Șantierul Naval Mangalia
Cuprins
  1. Creditorii Damen Mangalia convocați de lichidatorul judiciar
  2. Coloşii Rheinmetall şi MSC, interesaţi de șantier
  3. Rheinmetall vrea să producă patru nave la Damen Mangalia

Șntierul Damen Mangalia a fost evaluat la o valoare de piață de cel mult 184 de milioane de euro, în vreme ce valoarea de lichidare a fost stabilită la 84,1 milioane de euro.

Creditorii Damen Mangalia convocați de lichidatorul judiciar

Creditorii celui mai mare șantier naval din România au fost convocați vineri, la ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar CITR. Aceștia urmează să voteze raportul privind strategia de valorificare. Pe listă sunt 191 de instituţii şi companii care reclamă datorii de aproape două miliarde de lei. Între creditori se află și salariații, reprezentați de sindicat. Aceștia au de recuperat aproximativ 30 de milioane de lei.

Pe ordinea de zi a întâlnirii cu creditorii sunt două puncte de discuții, având același obiectiv. Pe de-o parte este vorba despre prezentarea şi aprobarea Raportului privind strategia de valorificare a șantierului, pe de altă parte sunt supuse atenției instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei de vânzare.

Sumele vehiculate pentru valorificarea Damen Mangalia sunt cuprinse între 84 şi 184 de milioane de euro. Această marjă este dată de diferenţa dintre valoarea de lichidare şi valoarea de piaţă a companiei. Statul ar putea dori să preia şantierul naval la preţ de lichidare fără licitaţie. Scopul urmărit este de a realiza posibil joint-venture cu Rheinmetall. De altfel, germanii au confirmat că vor să investească, alături de MSC, în șantier.

Coloşii Rheinmetall şi MSC, interesaţi de șantier

Companiile Rheinmetall şi MSC s-au arătat interesate de preluarea șantierului naval Damen Mangalia, unde ar urma să investească împreună. Reprezentanții colosului industrial german susțin că o astfel de investiție ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România.

„Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG are în vedere, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, efectuarea de investiţii substanţiale în acest amplasament şi modernizarea şantierului naval într-un centru cu dublă utilizare, atât pentru construcţia navală militară, cât şi pentru cea civilă”, se arată într-un comunicat emis de Rheinmetall.

Grupul german este recunoscut la nivel mondial pentru producția de echipamente militare și sisteme de securitate. În România, grupul a investit la Rheinmetall Automechanica, cu sediul în Mediaş, și este implicat în proiectul fabricii de pulberi din Victoria. MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport maritim şi logistică din lume. Grupul are expertiză în managementul lanţului de aprovizionare global.

Rheinmetall vrea să producă patru nave la Damen Mangalia

Grupul german este interesat să producă patru nave militare, finanţate prin programul european de înarmare SAFE, la Damen Mangalia. Acesta ar putea fi doar începutul, conform comunicatului de presă. Planul prevede reluarea operațiunilor șantierului sub gestiunea diviziei de Sisteme Navale a Rheinmetall. Scopul este de a transforma România într-un important centru european de producţie pentru construcţia navală.

„Planul actual prevede că reluarea operaţiunilor şantierelor navale va depăşi construcţia celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie construite de divizia Sisteme Navale a Rheinmetall. Ideea este de a transforma România într-un important centru european de producţie pentru construcţia navală. În acest context, Rheinmetall îşi propune să atragă în ţară noi programe europene şi globale, consolidând astfel poziţia României în industria de apărare şi construcţii navale”, mai transmit reprezentanţii Rheinmetall.

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care stipulează că statul român poate prelua legal activele funcţionale ale companiilor declarate de interes strategic, aflate în faliment. Este vorba despre acele unități de producție care pot produce pentru industria de apărare. În acest caz, statul preia unitatea respectivă la un preț echivalent cu cel din raportul de evaluare pentru lichidare.

Rheinmetall figurează deja în programul „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) cu construcţia a patru nave militare, în valoare totală de 920 de milioane de euro.

