Publicația ucraineană European Pravda analizează situația politică tensionată din și avertizează că o eventuală venire la putere a partidului AUR ar putea avea consecințe majore asupra sprijinului acordat Ucrainei și asupra relațiilor bilaterale, în contextul războiului cu Rusia.

România, într-un moment politic critic

Într-o analiză publicată pe fondul consultărilor pentru formarea unei noi coaliții de guvernare, jurnaliștii ucraineni susțin că România traversează una dintre cele mai dificile perioade politice din ultimii ani.

Criza s-a adâncit după ce Parlamentul a demis guvernul pro-european condus de Ilie Bolojan, considerat favorabil Ucrainei. Publicația remarcă faptul că moțiunea de cenzură a fost inițiată chiar de Partidul Social Democrat, formațiune care făcea parte din coaliția de guvernare.

„Cel mai periculos scenariu pentru Ucraina”

Potrivit analizei, expertul în politică românească Serhii Herasymchuk avertizează că organizarea unor alegeri parlamentare anticipate reprezintă principalul risc pentru Ucraina.

„Cel mai critic scenariu pentru Ucraina ar fi alegerile parlamentare anticipate din România, deoarece AUR ar avea șanse foarte mari să le câștige”, notează European Pravda.

În prezent, partidul este creditat cu aproximativ 34% din intențiile de vot, ceea ce l-ar putea transforma în principala forță politică.

Conform legislației, parlamentarii au la dispoziție două încercări și două luni pentru a forma o majoritate și a desemna un nou premier. În lipsa unui acord, se poate ajunge la alegeri anticipate.

Posibilă schimbare majoră de direcție externă

Analiza atrage atenția că o eventuală guvernare AUR ar putea duce la schimbări semnificative în politica externă a României.

„Asta ar însemna sfârșitul sprijinului României pentru Ucraina. Reprezentanții AUR au promis în repetate rânduri exact acest lucru”, se arată în analiză.

De asemenea, România ar putea adopta o poziție mai dură la nivel european, blocând sau negociind fiecare pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, într-un mod similar cu abordarea Ungariei.

Tensiuni regionale și impact asupra cooperării

Publicația ucraineană avertizează că ar putea reapărea tensiuni legate de minoritățile naționale, subiect sensibil în relația dintre București și Kiev.

În plus, ar putea fi afectată și cooperarea regională dintre România, Ucraina și Republica Moldova, inclusiv formatul trilateral „Triunghiul de la Odesa”, folosit pentru proiecte comune în energie și infrastructură.

„Pentru AUR, Ucraina este considerată ostilă, iar Moldova nici măcar nu este văzută ca un stat cu adevărat independent”, notează European Pravda.

Nicușor Dan încearcă menținerea direcției pro-europene

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu va permite formarea unei coaliții anti-europene, subliniind că orientarea pro-occidentală a țării este garantată de Constituție.

Potrivit analizei, poziția sa vine în contextul în care a fost ales pe fondul unui val puternic pro-european și încearcă acum să refacă majoritatea parlamentară fără implicarea AUR.