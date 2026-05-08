Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud

Adrian Teampău
08 mai 2026, 10:20
Kim Jong Un Sursa foto: X
Kim Jong Un a luat o decizie care va duce la escaladarea tensiunilor dintre cele două Corei. Dictatorul comunist a dispus plasarea unor obuziere cu rază lungă de acțiune la granița Coreei de Sud. 

Kim Jong Un devine tot mai ostil

Coreea de Nord intenţionează să desfăşoare un nou tip de artilerie de-a lungul frontierei sale de sud, a relatat presa de stat, preluată de AFP şi Yonhap. Kim Jong Un devine tot mai ostil și provocator, cu astfel de acțiuni, față de vecinii din statul democrat. Plasarea unor piese de artilerie cu rază lungă de acțiune este de natură să pună capitala Seul în raza sa de acţiune, notează France Presse.

Dictatorul nord-coreean a vizitat săptămâna aceasta o fabrică de muniţii pentru a inspecta producerea unui „nou tip de obuzier autopropulsat de 155 de milimetri”, potrivit agenţiei oficiale de presă nord-coreene KCNA. El a declarat că noua armă va aduce schimbări şi avantaje semnificative în cadrul operațiunilor terestre ale armatei comuniste.

Noua piesă de artilerie are o rază de acţiune de peste 60 de kilometri. Acesta urmeză să fie desfălurat în cadrul unei unităţi de artilerie cu rază lungă de acţiune staţionate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud.

Centrul capitalei sud-coreene Seul este situat la o distanțăde aproximaiv 50-60 de kilometri de graniţă. O mare parte din provincia Gyeonggi, cea mai populată provincie a Coreei de Sud şi centrul industrial al acesteia, se află de asemenea în raza de acţiune a noii arme.

Tensiuni în creștere între cele două state

Cele două state vecine sunt încă, tehnic vorbind, în război, ceea ce poate explica decizia lui Kim Jong Un de a plasa artileria la graniță. Conflctul dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord s-a încheiat, în 1953, cu un armistiţiu, care a înghețat ostilitățile, iar nu cu un tratat de pace.

În ultima perioadă, preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a făcut apel la vecinii din Nord pentru reluarea dialogului. Cu toate acestea Coreea de Nord califică Seulul drept principalul său adversar. Miercuri, dictatorul comunist a eliminat din Constituţia sa referirile la unificarea celor două Corei.

De partea cealaltă, joi, preşedinţia sud-coreeană a asigurat că va continua eforturile de pace în ciuda amendamentului constituţional nord-coreean.

Kim Jong Un accelerează cursa înarmării

KCNA a mai informat, într-un alt comunicat, că dictatorul Kim Jong Un a vizitat distrugătorul Choe Hyon. El a supravegheat testele pe mare, înainte de desfăşurarea oficială a vasului militar. În imaginile publicate în organele presei de stat, se vede că dictatorul a fost însoțit de fiica sa, Ju Ae, la bordul navei de război în timpul inspecţiei.

O altă fotografie îl arată zâmbitor, stând cu Ju Ae la o masă în cantina navei, înconjurat de puşcaşi marini în uniformă care mănâncă orez.

Exprimându-şi satisfacţia faţă de progresul construcţiei navei, Kim a ordonat ca aceasta să fie livrată marinei până la mijlocul lunii iunie.

