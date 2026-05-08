Premierul Slovaciei, Robert Fico, va transmite un mesaj din partea președintelui Volodimir Zelenski către liderul rus Vladimir Putin, în cadrul vizitei oficiale programate la Moscova pe 9 mai. Demersul are loc într-un context diplomatic sensibil, în care Bratislava insistă asupra menținerii dialogului cu toate părțile implicate în conflict.

Fico, în rol de intermediar între Ucraina și Rusia

Vizita lui Robert Fico la Moscova capătă o miză aparte, după ce oficialii slovaci au confirmat că premierul va transmite un mesaj direct de la Volodimir Zelenski către Vladimir Putin.

„El poate obține, de asemenea, informații valoroase de la președintele rus despre cum vede acesta eforturile de a pune capăt războiului”, a declarat secretarul de stat din Ministerul slovac de Externe, Rastislav Chovanec, potrivit publicației Marker.

Autoritățile de la Bratislava consideră că, în actualul context, este esențială menținerea canalelor de comunicare deschise cu toate părțile implicate.

Slovacia cere implicarea Europei în negocieri

Ministerul slovac de Externe a subliniat că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol activ în eventualele negocieri de pace.

Potrivit lui Chovanec, există deja lideri din Europa Occidentală care susțin ideea unui dialog direct cu Vladimir Putin pentru încheierea conflictului.

Această poziție vine în linie cu abordarea mai conciliantă promovată de Bratislava în raport cu Moscova.

Fico, critic al sprijinului militar pentru Ucraina

În ultimii ani, Robert Fico s-a remarcat ca unul dintre cei mai vocali critici ai ajutorului militar acordat Ucrainei. Alături de fostul premier ungar Viktor Orbán, acesta a încercat în repetate rânduri să încetinească adoptarea sancțiunilor împotriva Rusiei și a pachetelor de sprijin pentru Kiev.

Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a declarat recent că Fico l-ar fi asigurat că Slovacia nu va bloca parcursul european al Ucrainei și nici viitoarele ajutoare financiare destinate acesteia.

Vizită fără participare la parada de la Moscova

Deși se va afla la Moscova pe 9 mai, Robert Fico a precizat că nu va lua parte la parada militară organizată în Piața Roșie.

„Voi depune flori la mormântul soldatului necunoscut al Armatei Roșii și voi avea o scurtă întâlnire cu președintele Putin. Atât. Nu voi participa la nicio paradă militară”, a declarat liderul slovac.

Anul trecut, Fico a fost, alături de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, printre puținii lideri europeni care au participat la festivitățile organizate de Kremlin cu ocazia Zilei Victoriei.