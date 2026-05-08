B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin

Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin

Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 09:30
Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico. Sursa foto: Hepta.ro / Zuma Press / Tomas Tkacik
Cuprins
  1. Fico, în rol de intermediar între Ucraina și Rusia
  2. Slovacia cere implicarea Europei în negocieri
  3. Fico, critic al sprijinului militar pentru Ucraina
  4. Vizită fără participare la parada de la Moscova

Premierul Slovaciei, Robert Fico, va transmite un mesaj din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski către liderul rus Vladimir Putin, în cadrul vizitei oficiale programate la Moscova pe 9 mai. Demersul are loc într-un context diplomatic sensibil, în care Bratislava insistă asupra menținerii dialogului cu toate părțile implicate în conflict.

Fico, în rol de intermediar între Ucraina și Rusia

Vizita lui Robert Fico la Moscova capătă o miză aparte, după ce oficialii slovaci au confirmat că premierul va transmite un mesaj direct de la Volodimir Zelenski către Vladimir Putin.

„El poate obține, de asemenea, informații valoroase de la președintele rus despre cum vede acesta eforturile de a pune capăt războiului”, a declarat secretarul de stat din Ministerul slovac de Externe, Rastislav Chovanec, potrivit publicației Marker.

Autoritățile de la Bratislava consideră că, în actualul context, este esențială menținerea canalelor de comunicare deschise cu toate părțile implicate.

Slovacia cere implicarea Europei în negocieri

Ministerul slovac de Externe a subliniat că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol activ în eventualele negocieri de pace.

Potrivit lui Chovanec, există deja lideri din Europa Occidentală care susțin ideea unui dialog direct cu Vladimir Putin pentru încheierea conflictului.

Această poziție vine în linie cu abordarea mai conciliantă promovată de Bratislava în raport cu Moscova.

Fico, critic al sprijinului militar pentru Ucraina

În ultimii ani, Robert Fico s-a remarcat ca unul dintre cei mai vocali critici ai ajutorului militar acordat Ucrainei. Alături de fostul premier ungar Viktor Orbán, acesta a încercat în repetate rânduri să încetinească adoptarea sancțiunilor împotriva Rusiei și a pachetelor de sprijin pentru Kiev.

Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a declarat recent că Fico l-ar fi asigurat că Slovacia nu va bloca parcursul european al Ucrainei și nici viitoarele ajutoare financiare destinate acesteia.

Vizită fără participare la parada de la Moscova

Deși se va afla la Moscova pe 9 mai, Robert Fico a precizat că nu va lua parte la parada militară organizată în Piața Roșie.

„Voi depune flori la mormântul soldatului necunoscut al Armatei Roșii și voi avea o scurtă întâlnire cu președintele Putin. Atât. Nu voi participa la nicio paradă militară”, a declarat liderul slovac.

Anul trecut, Fico a fost, alături de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, printre puținii lideri europeni care au participat la festivitățile organizate de Kremlin cu ocazia Zilei Victoriei.

Tags:
Citește și...
Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
Eveniment
Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
Eveniment
Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
Presa ucraineană: Criza politică din România ar putea afecta relațiile cu Kievul, în scenariul unei guvernări AUR
Eveniment
Presa ucraineană: Criza politică din România ar putea afecta relațiile cu Kievul, în scenariul unei guvernări AUR
Emiratele Arabe Unite, vizate de atacuri cu rachete și drone. Apărarea aeriană, activată în urma acțiunilor atribuite Iranului
Eveniment
Emiratele Arabe Unite, vizate de atacuri cu rachete și drone. Apărarea aeriană, activată în urma acțiunilor atribuite Iranului
OMS, despre focarul de hantavirus de pe nava de croazieră: „Acesta nu este Covid”
Eveniment
OMS, despre focarul de hantavirus de pe nava de croazieră: „Acesta nu este Covid”
Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe Lună, a ajuns în România și i-a inspirat pe tineri: „Țineți-vă antenele ridicate”
Eveniment
Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe Lună, a ajuns în România și i-a inspirat pe tineri: „Țineți-vă antenele ridicate”
Căpușele au invadat parcurile și pădurile. Ce trebuie să faci imediat dacă descoperi una pe piele
Eveniment
Căpușele au invadat parcurile și pădurile. Ce trebuie să faci imediat dacă descoperi una pe piele
Un bărbat a făcut un salt cu parașuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Poliția a deschis o anchetă
Eveniment
Un bărbat a făcut un salt cu parașuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Poliția a deschis o anchetă
Un pui de urs blocat într-un copac a mobilizat autoritățile din Mureș. Intervenție de trei ore a jandarmilor (VIDEO)
Eveniment
Un pui de urs blocat într-un copac a mobilizat autoritățile din Mureș. Intervenție de trei ore a jandarmilor (VIDEO)
MApN pune în mișcare mii de rezerviști prin exercițiul MOBEX 2026. Cum se desfășoară programul de pregătire și ce riscă cei care nu se prezintă
Eveniment
MApN pune în mișcare mii de rezerviști prin exercițiul MOBEX 2026. Cum se desfășoară programul de pregătire și ce riscă cei care nu se prezintă
Ultima oră
10:42 - Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni
10:20 - Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
10:18 - Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping
10:03 - Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
09:47 - Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
09:37 - 8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
09:04 - Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
09:03 - Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
08:38 - Presa ucraineană: Criza politică din România ar putea afecta relațiile cu Kievul, în scenariul unei guvernări AUR
08:26 - O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori