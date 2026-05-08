Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol

Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 10:03
Cuprins
  1. Un gest obișnuit, dar cu riscuri ascunse
  2. Ce informații pot fi expuse pe chitanță
  3. Recomandările specialiștilor în securitate
  4. Un obicei mic, dar cu impact mare

Retragerile de numerar rămân o rutină zilnică pentru milioane de oameni, însă un detaliu aparent banal, chitanța tipărită de bancomat, poate expune utilizatorii la riscuri de securitate. Specialiștii în securitate bancară recomandă tot mai des evitarea acestui obicei.

Un gest obișnuit, dar cu riscuri ascunse

Deși plățile digitale au devenit dominante, bancomatele sunt încă intens utilizate. La finalul fiecărei tranzacții, utilizatorii au opțiunea de a primi sau nu o chitanță, scrie Click.

Mulți aleg automat varianta de tipărire, fără să conștientizeze că acest gest poate avea implicații asupra securității financiare.

Ce informații pot fi expuse pe chitanță

Potrivit experților, chitanțele eliberate de bancomate pot conține date sensibile despre contul bancar, inclusiv soldul disponibil și informații legate de tranzacție.

Dacă astfel de documente ajung pe mâini greșite, ele pot fi folosite în tentative de fraudă sau pentru obținerea de date personale.

Din acest motiv, tot mai multe bănci recomandă renunțarea la chitanța fizică și verificarea tranzacțiilor direct pe ecranul bancomatului sau prin aplicațiile mobile.

Recomandările specialiștilor în securitate

Instituțiile financiare și experții în securitate bancară transmit o serie de măsuri simple, dar esențiale pentru protejarea utilizatorilor:

  • verificarea bancomatului înainte de utilizare, pentru a observa eventuale dispozitive suspecte;
  • acoperirea tastaturii în momentul introducerii codului PIN;
  • evitarea interacțiunii cu persoane necunoscute în timpul tranzacției;
  • contactarea imediată a băncii în cazul în care cardul este reținut de bancomat.

Aceste măsuri reduc semnificativ riscul de fraudă și contribuie la protejarea datelor financiare personale.

Un obicei mic, dar cu impact mare

Într-un context în care infracțiunile informatice devin tot mai sofisticate, specialiștii atrag atenția că siguranța utilizatorilor depinde adesea de obiceiuri aparent minore.

Renunțarea la chitanța de la bancomat nu este doar o măsură de economisire a hârtiei, ci și un pas important în protejarea informațiilor bancare.

Conștientizarea acestor riscuri și adoptarea unor practici simple pot face diferența între un utilizator vulnerabil și unul protejat în fața tentativelor de fraudă.

