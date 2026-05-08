După Învierea lui Iisus, a continuat să răspândească învățătura creștină în mai multe regiuni. El le vorbea oamenilor despre iubire, iertare și credință, devenind unul dintre cei mai importanți propovăduitori ai creștinismului. Sfântul Ioan este autorul Evangheliei după Ioan, dar și al trei epistole din Noul Testament. Tot lui îi este atribuită și cartea Apocalipsa, una dintre cele mai cunoscute și profunde scrieri biblice. Datorită mesajelor sale despre dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, l-a numit „apostolul iubirii”, potrivit CrestinOrtodox.ro.

O, Sfinte Apostole și Evanghelist Ioane, ucenicul iubit al lui Hristos, roagă-te pentru noi înaintea Tronului lui Dumnezeu. Tu, care ai vestit lumii iubirea, credința și adevărul, luminează-ne sufletele și întărește-ne în vreme de încercare.

Ajută-ne să păstrăm pacea în inimă, să iubim pe aproapele nostru și să mergem pe calea cea dreaptă. Ocrotește-ne de rău, de necazuri și de ispite și mijlocește pentru noi mila și binecuvântarea lui .

Sfinte Ioane, apostol al iubirii și al credinței, fii călăuzitor și sprijin pentru toți cei care te cheamă cu rugăciune și nădejde. Amin.