Nicolae Ceaușescu se credea de neclintit și era convins că transformă România într-un model pentru întreaga lume. Obsedat de Revoluția Culturală din China și de dictatura din Coreea de Nord, liderul comunist a construit un regim bazat pe cultul personalității, teroare și control total asupra populației.

Puterea sa părea nelimitată, însă viziunile sale megalomane au împins țara spre colaps. În încercarea de a achita rapid datoriile externe, regimul a condamnat milioane de români la foamete, frig și sărăcie extremă. România a ajuns astfel una dintre cele mai sărace și izolate țări din Blocul Estic, notează publicația poloneză .

Cum a ajuns statul să controleze viața intimă a românilor

În România lui , oamenii trăiau printre rafturi goale, frig și întreruperi constante de curent și gaze. Aproape întreaga producție a țării era exportată pentru achitarea datoriilor externe, în timp ce populația era condamnată la lipsuri și sărăcie extremă.

În mijlocul acestei crize, regimul a impus una dintre cele mai dure politici pronataliste din Europa comunistă. Avorturile și contraceptivele au fost interzise, iar femeile tinere erau obligate să nască patru sau chiar cinci copii. Cele fără copii erau sancționate financiar și obligate să plătească taxe suplimentare către stat.

Într-un sistem medical precar, mii de femei au murit în urma avorturilor ilegale. Numeroși copii nedoriți au ajuns în orfelinatele de stat, marcate de condiții inumane. Pe măsură ce nemulțumirea populației creștea, Ceaușescu rămânea captiv propriilor obsesii și idealuri. Fără să își dea seama, tocmai aceste politici îi pregăteau căderea, scrie presa poloneză.

Revolta de la Timișoara care a declanșat căderea lui Ceaușescu

Sfârșitul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu a început la Timișoara, pe 16 decembrie 1989. Era o perioadă în care întreg Blocul Estic se schimba rapid, însă liderul român refuza orice reformă. Obsedat de păstrarea puterii și ostil politicilor lui , Ceaușescu, alături de Elena Ceaușescu, încerca să impună un control și mai dur asupra țării.

Scânteia revoltei a fost evacuarea pastorului reformat Laszlo Tokes, cunoscut pentru criticile sale dure împotriva regimului comunist. De asemenea, acesta făcea apel la solidaritate între români și maghiari, lucru considerat periculos de autorități. Credincioșii s-au adunat în fața locuinței sale, iar protestul s-a transformat rapid într-o revoltă pe care autoritățile nu au mai reușit să o controleze.

Pe 17 decembrie, armata a primit ordin să tragă în demonstranți, însă represiunea nu a făcut decât să amplifice furia populației. Chiar și după plecarea lui Ceaușescu într-o vizită oficială în Iran, regimul nu a mai reușit să oprească revolta care începea să cuprindă întreaga Românie, notează sursa menționată.

Mitingul care s-a transformat într-un coșmar pentru dictator

Protestele izbucnite la Timișoara s-au extins rapid spre Arad și Cluj. În întreaga țară au început să circule zvonuri șocante despre miile de oameni uciși de regim. Întors din vizita oficială din Iran, Nicolae Ceaușescu a descoperit că situația îi scăpase de sub control, însă a refuzat să își asume responsabilitatea, acuzând minoritatea maghiară și „spionii sovietici” pentru revoltă.

În încercarea disperată de a-și demonstra autoritatea, dictatorul a organizat pe 21 decembrie un mare miting de susținere în București. Acolo, Nicolae Ceaușescu urma să țină un discurs în fața a aproximativ 80.000 de oameni.

Planul s-a transformat însă într-un dezastru istoric. Mulțimea a început să huiduie, să fluiere și să strige împotriva regimului chiar în timpul transmisiunii televizate. Capitala a fost cuprinsă de haos, cu baricade, gaze lacrimogene și confruntări violente între demonstranți și forțele de ordine. După moartea misterioasă a ministrului Apărării, Vasile Milea, tot mai mulți militari au trecut de partea protestatarilor, iar Ceaușescu a înțeles, în cele din urmă, că regimul său se prăbușea, mai scrie presa poloneză.

Fuga haotică prin care Nicolae și Elena Ceaușescu au pierdut puterea

După discursul eșuat din 21 decembrie 1989, regimul lui Nicolae Ceaușescu s-a prăbușit rapid sub presiunea revoltei populare. , clădirea Comitetului Central a fost ocupată de protestatari, iar Nicolae și Elena Ceaușescu au fugit în ultimul moment din București cu elicopterul. În paralel, Frontul Salvării Naționale, format în mare parte din foști apropiați ai regimului căzuți în dizgrație, începea să preia puterea, avându-l printre lideri pe Ion Iliescu, viitorul președinte al României.

Tot mai mulți oameni din sistem, inclusiv generalul Victor Stănculescu, au trecut de partea rebelilor, accelerând prăbușirea dictaturii. Rămași fără sprijin real și fără un plan de scăpare, soții Ceaușescu au fugit haotic prin țară, în timp ce armata și miliția abandonau treptat regimul. În cele din urmă, cei doi au fost găsiți și arestați la Târgoviște, unde au ajuns într-o mașină confiscată, încă îmbrăcați elegant, fără să realizeze că sfârșitul lor politic și personal era deja decis.

Procesul și execuția care au pus capăt regimului Ceaușescu

Sfârșitul cuplului Ceaușescu a venit în ziua de Crăciun a anului 1989, când au fost duși sub pază strictă la un proces organizat în mare secret. Autoritățile se temeau că unități ale Securității, încă active și loiale dictatorului, ar putea încerca să îi elibereze. Procesul s-a desfășurat rapid și a fost considerat de mulți o simplă formalitate: cei doi au fost acuzați de genocid și de distrugerea economiei țării, iar verdictul părea stabilit încă dinaintea începerii audierilor.

Condamnarea la moarte a fost executată imediat, prin împușcare. Deși inițial urmau să fie executați separat, Elena a refuzat să se despartă de soțul ei în ultimele clipe. Cei doi au murit împreună sub rafalele plutonului de execuție, la ordinul generalului . Imaginile cu procesul și trupurile lor au fost difuzate la televiziune, șocând întreaga lume.

Cei doi au fost înmormântați ulterior în morminte anonime, în Cimitirul Ghencea. Chiar dacă execuția a stârnit numeroase controverse, noua conducere instalată după Revoluție, în frunte cu și Petre Roman, a evitat orice investigație serioasă asupra modului în care s-a desfășurat procesul, potrivit presei poloneze.