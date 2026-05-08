Ministerul Finanțelor lansează o nouă emisiune de Fidelis, destinate persoanelor fizice rezidente și nerezidente. Cei interesați pot achiziționa astfel de titluri în perioada 8 – 15 mai.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie pentru titlurile de stat , denominate în lei şi în euro. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă emisiune care se va încheia peste șapte zile. Este cea de-a cincea lansare de titluri Fidelis, care oferă dobânzi de până la 7,5% pentru scadenţa în lei şi până la 6,25% pentru cea în euro.

„Programul Fidelis s-a consolidat ca un reper de stabilitate şi încredere pentru populaţie, oferind condiţii avantajoase de economisire şi investiţie, într-un cadru sigur şi transparent. Rezultatele obţinute reflectă interesul constant al românilor pentru titlurile de stat şi confirmă eficienţa acestui program în mobilizarea economisirii interne. În acelaşi timp, continuăm să susţinem şi să încurajăm spiritul civic, prin facilităţile acordate donatorilor de sânge, transformând solidaritatea într-un parteneriat”, a declarat ministrul interimar Alexandru Nazare, citat într-un comunicat.

Conform reglementărilor în vigoare, donatorii de sânge beneficiază de o dobândă de 7,40% pentru titlurile de stat în lei cu scadenţă la 2 ani. De asemenea, ei beneficiază de o reducerea a pragului minim de subscriere, de la 5.000 lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei. De această facilitate pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 decembrie 2025.

Ce sume pot fi investite în titluri Fidelis

Ministerul Finanțelor a anunțat că valoarea nominală a unui titlu Fidelis este de 100 lei pentru emisiunile în lei. Pentru emisiunile în Euro, valoarea nominală este de 100 euro. Pragul minim de subscriere pentru cei interesați să investească este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

Potrivit comunicatului de presă, la emisiunile în lei, dobânzile sunt de 6,40% pentru scadenţa la 2 ani și de 7,40% pentru scadenţa la 2 ani în cazul persoanelor care donează sânge. Dobânda este de 7% pentru titlurile cu scadenţa la 4 ani şi de 7,50% pentru cele cu scadenţa la 6 ani.

În cazul în euro, dobânzile sunt 4% pentru scadenţa la 3 ani, de 5% pentru cele cu scadenţa la 5 ani şi de 6,25% pentru titlurile cu scadenţa la 10 ani.

Subscrierile se realizează prin intermediul unui sindicat bancar format din BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Ministerul Finanțelor se bazează pe titlurile de stat

Începând cu lansarea Fidelis, în august 2020, Ministerul Finanţelor a atras aproape 68 miliarde lei, echivalentul a 13,7 miliarde euro. Până în prezent au fost derulate mai multe ediții de lansare destinate investitorilor interesați de dobânzile atractive. Numai în anul curent, 2026, valoarea subscrierilor realizate a ajuns la aproape 6 miliarde lei, respectiv 1,2 miliarde euro.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare. Veniturile realizate din dobânzi şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.