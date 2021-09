Alina Bădic a vorbit în ediția specială de sâmbătă a emisiunii ”360 de grade”, despre trecerea din lumea Vestică în lumea Estică. Invitatul ei special a fost Marian Golea.

Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Despre trecerea din lumea Vestică în lumea Estică

“Există momente deosebite în viața noastră, care apar pe neașteptate și care ne pot schimba viața. Conform zicalei: „Omul potrivit în locul potrivit la momentul potrivit”, folosind liberul nostru arbitru, e bine sa ne straduim sa beneficiem de aceste clipe sublime. Intalnirile cu oameni speciali din punct de vedere spiritual vor avea un efect benefic asupra vietii noastre”, a spus Alina Bădic.

Marian Golea a povestit despre călătoria sa spirituală în India și despre întâlnirea cu Dalai Lama.

“Cea care m-a impactat cel mai mult a fost cel mai mult a fost călătoria din India, când m-am trezit cu un domn extraordinar, din București, care a venit și mi-a spus, nu vrei să de duci la Dalai Lama? Am mai făcut ddiverse lucruri nebunești, în care am fost fără ca nimeni să știe de mine. Dar iată că m-am urcat într-un avion, am plecat în India. Am așteptat să am această întâlnire cu Dalai Lama”, a declarat Marian Golea.