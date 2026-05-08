Un focar de hantavirus descoperit la bordul navei de croazieră MV Hondius a pus pe alertă autoritățile sanitare internaționale. Deși există cazuri confirmate și decese, Organizația Mondială a Sănătății transmite că situația nu este comparabilă cu pandemia de -19 și că riscul pentru sănătatea publică rămâne scăzut.

Cazuri confirmate și decese în rândul pasagerilor

Epidemiologul Maria van Kerkhove, specialist în boli infecțioase în cadrul OMS, a declarat că actualul focar de hantavirus nu trebuie comparat cu pandemia de Covid-19. Potrivit acesteia, virusul se transmite diferit, fiind necesar „contact apropiat și intim” pentru infectare, conform BBC.

Declarațiile vin în contextul în care autoritățile încearcă să identifice zeci de persoane care au coborât recent de pe nava olandeză MV Hondius, unde au fost raportate mai multe cazuri suspecte.

OMS a anunțat că cinci dintre cele opt cazuri suspecte au fost confirmate. Trei persoane au murit, printre care o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani. Ulterior, soțul acesteia și o femeie din Germania au decedat, iar cazurile sunt în continuare investigate.

Cum se transmite virusul și ce spun experții

Potrivit specialiștilor, hantavirusul se transmite, în mod obișnuit, de la rozătoare la oameni. Totuși, în acest focar a fost documentată pentru prima dată transmiterea de la om la om, ceea ce ridică semne de întrebare în rândul autorităților sanitare.

„Acesta nu este Covid, nu este gripă, se transmite foarte, foarte diferit”, a declarat Maria van Kerkhove în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul OMS a precizat că persoanele aflate la bordul navei au fost sfătuite să poarte mască, iar cei care intră în contact cu cazurile suspecte trebuie „să poarte un nivel mai ridicat de echipament individual de protecție”.

La rândul său, directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, a transmis că organizația „evaluează riscul pentru sănătatea publică drept scăzut”.

Traseul navei și posibila sursă a infecției

Croaziera de lux, operată de Oceanwide Expeditions, a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, Argentina, și urmează să ajungă pe 10 mai în Insulele Canare, Spania.

La bord s-au aflat aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 28 de țări. O parte dintre aceștia au debarcat pe insula Sfânta Elena, pe 24 aprilie.

Potrivit lui Tedros Ghebreyesus, primele persoane infectate au călătorit anterior prin Argentina, Chile și Uruguay, participând la o excursie de observare a păsărilor, în zone unde trăiesc rozătoare purtătoare ale virusului.

Pasageri monitorizați și măsuri de repatriere

Situația este monitorizată atent de autoritățile din mai multe state. 29 de pasageri din cel puțin 12 țări au părăsit deja nava în Sfânta Elena, iar trupul unuia dintre decedați a fost de asemenea debarcat.

Printre aceștia se numără și șapte cetățeni britanici. „Două dintre aceste persoane se autoizolează acum în Regatul Unit, în timp ce celelalte nu s-au întors încă”, au transmis autoritățile sanitare britanice.

În același timp, Spania discută cu autoritățile britanice organizarea unui zbor de repatriere către Tenerife, după sosirea navei în Insulele Canare. La bord se află în prezent 19 pasageri britanici, patru membri ai echipajului și patru cetățeni americani, pentru care Statele Unite ar putea trimite un avion special.

Posibile noi cazuri

OMS avertizează că ar putea apărea noi îmbolnăviri, având în vedere că perioada de incubație a hantavirusului poate ajunge până la șase săptămâni. Organizația colaborează cu autoritățile din mai multe țări pentru a urmări contactele persoanelor infectate și pentru a limita răspândirea virusului.