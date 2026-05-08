B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » OMS, despre focarul de hantavirus de pe nava de croazieră: „Acesta nu este Covid”

OMS, despre focarul de hantavirus de pe nava de croazieră: „Acesta nu este Covid”

Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 07:35
OMS, despre focarul de hantavirus de pe nava de croazieră: „Acesta nu este Covid”
Sursa foto: Hepta
Cuprins
  1. Cazuri confirmate și decese în rândul pasagerilor
  2. Cum se transmite virusul și ce spun experții
  3. Traseul navei și posibila sursă a infecției
  4. Pasageri monitorizați și măsuri de repatriere
  5. Posibile noi cazuri

Un focar de hantavirus descoperit la bordul navei de croazieră MV Hondius a pus pe alertă autoritățile sanitare internaționale. Deși există cazuri confirmate și decese, Organizația Mondială a Sănătății transmite că situația nu este comparabilă cu pandemia de Covid-19 și că riscul pentru sănătatea publică rămâne scăzut.

Cazuri confirmate și decese în rândul pasagerilor

Epidemiologul Maria van Kerkhove, specialist în boli infecțioase în cadrul OMS, a declarat că actualul focar de hantavirus nu trebuie comparat cu pandemia de Covid-19. Potrivit acesteia, virusul se transmite diferit, fiind necesar „contact apropiat și intim” pentru infectare, conform BBC.

Declarațiile vin în contextul în care autoritățile încearcă să identifice zeci de persoane care au coborât recent de pe nava olandeză MV Hondius, unde au fost raportate mai multe cazuri suspecte.

OMS a anunțat că cinci dintre cele opt cazuri suspecte au fost confirmate. Trei persoane au murit, printre care o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani. Ulterior, soțul acesteia și o femeie din Germania au decedat, iar cazurile sunt în continuare investigate.

Cum se transmite virusul și ce spun experții

Potrivit specialiștilor, hantavirusul se transmite, în mod obișnuit, de la rozătoare la oameni. Totuși, în acest focar a fost documentată pentru prima dată transmiterea de la om la om, ceea ce ridică semne de întrebare în rândul autorităților sanitare.

„Acesta nu este Covid, nu este gripă, se transmite foarte, foarte diferit”, a declarat Maria van Kerkhove în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul OMS a precizat că persoanele aflate la bordul navei au fost sfătuite să poarte mască, iar cei care intră în contact cu cazurile suspecte trebuie „să poarte un nivel mai ridicat de echipament individual de protecție”.

La rândul său, directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, a transmis că organizația „evaluează riscul pentru sănătatea publică drept scăzut”.

Traseul navei și posibila sursă a infecției

Croaziera de lux, operată de Oceanwide Expeditions, a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, Argentina, și urmează să ajungă pe 10 mai în Insulele Canare, Spania.

La bord s-au aflat aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 28 de țări. O parte dintre aceștia au debarcat pe insula Sfânta Elena, pe 24 aprilie.

Potrivit lui Tedros Ghebreyesus, primele persoane infectate au călătorit anterior prin Argentina, Chile și Uruguay, participând la o excursie de observare a păsărilor, în zone unde trăiesc rozătoare purtătoare ale virusului.

Pasageri monitorizați și măsuri de repatriere

Situația este monitorizată atent de autoritățile din mai multe state. 29 de pasageri din cel puțin 12 țări au părăsit deja nava în Sfânta Elena, iar trupul unuia dintre decedați a fost de asemenea debarcat.

Printre aceștia se numără și șapte cetățeni britanici. „Două dintre aceste persoane se autoizolează acum în Regatul Unit, în timp ce celelalte nu s-au întors încă”, au transmis autoritățile sanitare britanice.

În același timp, Spania discută cu autoritățile britanice organizarea unui zbor de repatriere către Tenerife, după sosirea navei în Insulele Canare. La bord se află în prezent 19 pasageri britanici, patru membri ai echipajului și patru cetățeni americani, pentru care Statele Unite ar putea trimite un avion special.

Posibile noi cazuri

OMS avertizează că ar putea apărea noi îmbolnăviri, având în vedere că perioada de incubație a hantavirusului poate ajunge până la șase săptămâni. Organizația colaborează cu autoritățile din mai multe țări pentru a urmări contactele persoanelor infectate și pentru a limita răspândirea virusului.

Tags:
Citește și...
Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
Eveniment
Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin
Eveniment
Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin
Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
Eveniment
Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
Presa ucraineană: Criza politică din România ar putea afecta relațiile cu Kievul, în scenariul unei guvernări AUR
Eveniment
Presa ucraineană: Criza politică din România ar putea afecta relațiile cu Kievul, în scenariul unei guvernări AUR
Emiratele Arabe Unite, vizate de atacuri cu rachete și drone. Apărarea aeriană, activată în urma acțiunilor atribuite Iranului
Eveniment
Emiratele Arabe Unite, vizate de atacuri cu rachete și drone. Apărarea aeriană, activată în urma acțiunilor atribuite Iranului
Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe Lună, a ajuns în România și i-a inspirat pe tineri: „Țineți-vă antenele ridicate”
Eveniment
Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe Lună, a ajuns în România și i-a inspirat pe tineri: „Țineți-vă antenele ridicate”
Căpușele au invadat parcurile și pădurile. Ce trebuie să faci imediat dacă descoperi una pe piele
Eveniment
Căpușele au invadat parcurile și pădurile. Ce trebuie să faci imediat dacă descoperi una pe piele
Un bărbat a făcut un salt cu parașuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Poliția a deschis o anchetă
Eveniment
Un bărbat a făcut un salt cu parașuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Poliția a deschis o anchetă
Un pui de urs blocat într-un copac a mobilizat autoritățile din Mureș. Intervenție de trei ore a jandarmilor (VIDEO)
Eveniment
Un pui de urs blocat într-un copac a mobilizat autoritățile din Mureș. Intervenție de trei ore a jandarmilor (VIDEO)
MApN pune în mișcare mii de rezerviști prin exercițiul MOBEX 2026. Cum se desfășoară programul de pregătire și ce riscă cei care nu se prezintă
Eveniment
MApN pune în mișcare mii de rezerviști prin exercițiul MOBEX 2026. Cum se desfășoară programul de pregătire și ce riscă cei care nu se prezintă
Ultima oră
10:50 - Kaja Kallas: Uniunea Europeană consolidează capacitățile de apărare ale Republicii Moldova
10:42 - Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
10:20 - Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
10:18 - Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de ITA. Sportiva nu a fost găsită de trei ori pentru testarea antidoping
10:03 - Avertisment de securitate bancară. De ce chitanța de la bancomat îți poate pune banii în pericol
09:47 - Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
09:37 - 8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Află cine a fost „apostolul iubirii”
09:30 - Robert Fico, mesager între Kiev și Moscova. Premierul slovac duce un mesaj de la Zelenski pentru Putin
09:04 - Presa poloneză descrie coșmarul din România lui Nicolae Ceaușescu. Populația subnutrită era obligată să procreeze
09:03 - Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley