Emiratele Arabe Unite se confruntă cu un nou val de atacuri cu rachete și drone atribuite Iranului. Autoritățile anunță că sistemele de apărare aeriană sunt în funcțiune, iar populația este îndemnată să rămână calmă, în contextul în care explozii au fost auzite în mai multe zone ale țării.

Explozii și operațiuni de interceptare în desfășurare

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis, într-un comunicat, că mai multe rachete și drone lansate de Iran au fost detectate și interceptate, conform CNN.

Potrivit autorităților, în întreaga țară s-au auzit explozii și zgomote provocate de „operațiunile în desfășurare de interceptare a rachetelor și dronelor”.

Vineri dimineață, instituția a anunțat, printr-o postare pe platforma X, că sistemele de apărare aeriană sunt complet active pentru a face față atacurilor.

Populația, îndemnată să rămână calmă

Autoritățile au transmis un mesaj public în care cer cetățenilor să nu intre în panică și să respecte indicațiile oficiale.

„Publicul este îndemnat să rămână calm şi să urmeze instrucţiunile de siguranţă şi securitate emise de autorităţile competente”, au precizat reprezentanții Ministerului Apărării.

Situația, tensionată în ciuda armistițiului

Pe 9 aprilie, Emiratele Arabe Unite anunțaseră că spațiul aerian al țării este sigur, după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Statele Unite și Iran.

Cu toate acestea, incidentele nu au încetat complet, iar autoritățile au continuat să intercepteze atacuri și în perioada următoare.

Emiratele, ținta principală a atacurilor

Conform datelor oficiale, în ultimele două luni, Emiratele Arabe Unite au fost statul care a suportat cele mai multe atacuri lansate de Iran.

Situația rămâne una volatilă, iar autoritățile monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor pentru a preveni escaladarea conflictului.