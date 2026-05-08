România se pregătește pentru o perioadă cu vreme instabilă. Ploile revin în multe zone ale țării, iar la munte sunt așteptate cantități mai însemnate de precipitații. Potrivit prognozei pentru intervalul 11 mai – 8 iunie 2026, temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de normalul perioadei.
Meteorologii ANM estimează temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. În schimb, ploile vor fi mai frecvente în majoritatea regiunilor, iar regimul pluviometric va fi excedentar. Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în zonele montane.
Se anunță temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor fi mai abundente în zona Carpaților Orientali, unde regimul pluviometric va depăși valorile obișnuite. În sud-vestul țării, precipitațiile vor fi mai reduse local, iar în restul regiunilor se vor situa în limite normale pentru această perioadă.
Potrivit meteorologilor, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toată țara. Și în ceea ce privește ploile, regimul pluviometric se va menține în limite normale. Precipitațiile estimate vor fi apropiate de valorile specifice perioadei în toate regiunile.
Temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. La capitolul precipitații, meteorologii estimează cantități ușor deficitare local în zona montană. În restul teritoriului, ploile vor fi apropiate de normalul perioadei.