Prognoza meteo ANM: România, lovită din nou de ploi. Cum va fi vremea până pe 8 iunie

Ana Beatrice
08 mai 2026, 08:18
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Ce anunță ANM pentru perioada 11 – 18 mai 2026
  2. Cum începe a doua jumătate a lunii mai, în perioada 18 – 25 mai 2026
  3. Ce rezervă vremea pentru finalul lunii mai, între 25 mai – 1 iunie 2026
  4. Cum debutează luna iunie în perioada 1 – 8 iunie 2026

România se pregătește pentru o perioadă cu vreme instabilă. Ploile revin în multe zone ale țării, iar la munte sunt așteptate cantități mai însemnate de precipitații. Potrivit prognozei pentru intervalul 11 mai – 8 iunie 2026, temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de normalul perioadei.

Ce anunță ANM pentru perioada 11 – 18 mai 2026

Meteorologii ANM estimează temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. În schimb, ploile vor fi mai frecvente în majoritatea regiunilor, iar regimul pluviometric va fi excedentar. Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în zonele montane.

Cum începe a doua jumătate a lunii mai, în perioada 18 – 25 mai 2026

Se anunță temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor fi mai abundente în zona Carpaților Orientali, unde regimul pluviometric va depăși valorile obișnuite. În sud-vestul țării, precipitațiile vor fi mai reduse local, iar în restul regiunilor se vor situa în limite normale pentru această perioadă.

Ce rezervă vremea pentru finalul lunii mai, între 25 mai – 1 iunie 2026

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toată țara. Și în ceea ce privește ploile, regimul pluviometric se va menține în limite normale. Precipitațiile estimate vor fi apropiate de valorile specifice perioadei în toate regiunile.

Cum debutează luna iunie în perioada 1 – 8 iunie 2026

Temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. La capitolul precipitații, meteorologii estimează cantități ușor deficitare local în zona montană. În restul teritoriului, ploile vor fi apropiate de normalul perioadei.

