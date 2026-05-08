Cum începe a doua jumătate a lunii mai, în perioada 18 – 25 mai 2026

Se anunță temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Ploile vor fi mai abundente în zona Carpaților Orientali, unde regimul pluviometric va depăși valorile obișnuite. În sud-vestul țării, precipitațiile vor fi mai reduse local, iar în restul regiunilor se vor situa în limite normale pentru această perioadă.

Ce rezervă vremea pentru finalul lunii mai, între 25 mai – 1 iunie 2026

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toată țara. Și în ceea ce privește ploile, regimul pluviometric se va menține în limite normale. Precipitațiile estimate vor fi apropiate de valorile specifice perioadei în toate regiunile.

Cum debutează luna iunie în perioada 1 – 8 iunie 2026

Temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. La capitolul precipitații, meteorologii estimează cantități ușor deficitare local în zona montană. În restul teritoriului, ploile vor fi apropiate de normalul perioadei.