Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Echinocțiul de toamnă, momentul propice să lăsăm bagajele în urmă și să intrăm într-o energie nouă, de bun augur

În ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, Alina Bădic și invitații săi Stelian și Gigi Chivu, au vorbit despre puterea echinocțiului de toamnă de a aduce schimbări benefice.

„Vorbim despre un moment în care se produc tot felul de transformări și trecem practic la o nouă rezonanță. Acest portal simbolizează finalitate și noi începuturi. Ne aduce o energie care accentuează transformările interne și ne ajută să ne aliniem cu ritmurile naturii”, a spus Alina Bădic.

Pentru a fi pregătiți pentru intrarea în energia pozitivă, trebuie să ne aliniem cu energiile acestor portaluri prin conștientizarea și adaptarea noastră la frecvențele și influențele pe care le aduc astfel de momente speciale.

„Portal înseamnă o poartă, deschidere, fereastră, trecere, orice are o rezonanță cu acest aspect. Cum să ne pregătim când vorbim de o poartă? Ca să poți trece prin poarta, ușa, fereastră respectiv, ai nevoie să o deschizi. Aici este vorba, în schimb, de un portal din exterior, nouă, dar și de un portal, o poartă, din interior. Și ce avem de făcut este ca să urmărim să ne deschidem și să potrivim poarta din interior cu poarta din exterior, este un prim pas”, a explicat Stelian Chivu.

Gigi Chivu a explicat că data de 09.09.2023 reprezintă un portal al încheierii unui ciclu și oportunitatea de a ne elibera de trecut și de a pregăti viitorul. Psihologul a subliniat importanța conștientizării și eliberării de bagajele mentale, emoționale și fizice acumulate până acum.

„Este un moment special. Astăzi suntem în 09.09.2023, și acesta este, într-adevăr, un portal al încheierii unui ciclu, de altfel. Dacă adunăm 360 de grade, rezultă chiar nouă. Ziua de astăzi este o zi specială, și pentru emisiune, și pentru noi. Fiecare are nevoie să conștientizeze tot ceea ce are nevoie să lase în urmă, ceea ce a acumulat până acum, ceea ce a învățat, și iată, pe mai departe, prin echinocțiul de toamnă, are nevoie să echilibreze tot ceea ce a acumulat până acum, ca să-și pregătească viitorul și intrarea în perioada hibernării până la solstițiul de iarnă, și mai departe… Portalurile ne permit să lăsăm tot felul de bagaje mentale, emoționale, și chiar fizice. Dacă vrem să începem ceva de bun augur, avem acest portal, să începem ceva cu o nouă energie”, a spus Gigi Chivu.