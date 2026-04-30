Vizita Regelui Charles al III-lea la Washington a produs efecte rapide, inclusiv o decizie economică neașteptată din partea lui Donald Trump. Liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whiskey-ul britanic, invocând relația personală cu monarhul.

De ce a eliminat Trump tarifele pentru whiskey

Anunțul a venit imediat după plecarea Regelui Charles și a Reginei Camilla de la Casa Albă, într-un gest descris ca simbolic, dar cu impact economic real. Decizia vizează în special industria Scotch din Scoția și producătorii de bourbon din statul american Kentucky.

„În onoarea Regelui și a Reginei Regatului Unit, care tocmai au părăsit Casa Albă și se îndreaptă spre minunata lor țară, voi elimina tarifele și restricțiile asupra whiskey-ului, facilităm colaborarea Scoției cu statul Kentucky în privința whiskey-ului și a bourbonului, două industrii extrem de importante atât pentru Scoția, cât și pentru Kentucky”, a anunțat Trump.

Liderul american a sugerat că relația personală a jucat un rol esențial în această decizie, subliniind că intervenția regală nu a fost una explicită. El a afirmat că Regele și Regina l-au convins „aproape fără să ceară”, accentuând caracterul informal al discuțiilor.

Ce impact are această decizie asupra comerțului

Eliminarea tarifelor redeschide fluxuri comerciale importante între Statele Unite și Regatul Unit, în special în industria băuturilor spirtoase. Pentru producătorii scoțieni, măsura oferă o oportunitate de relansare a exporturilor pe piața americană.

În același timp, pentru Kentucky, decizia înseamnă acces mai facil la piețe externe și consolidarea unei industrii deja puternice. Relația dintre cele două regiuni se bazează inclusiv pe schimbul de butoaie, esențial pentru maturarea whiskey-ului.

„Oamenii și-au dorit să fac acest lucru de mult timp, având în vedere că a existat un comerț inter-țări formidabil, în special în ceea ce privește butoaiele de lemn folosite. Regele și Regina m-au convins să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit să facă, aproape fără ca măcar să ceară! O onoare minunată să îi avem pe amândoi în S.U.A. Președintele DONALD J. ”, a punctat liderul american, potrivit Libertatea.

Cum a decurs întâlnirea dintre Trump și Regele Charles

Vizita oficială a inclus un dineu de stat organizat la Casa Albă, unde atmosfera a fost relaxată și presărată cu momente de umor. Evenimentul a marcat și 250 de ani de independență americană, subliniind legăturile istorice dintre cele două state.

a făcut mai multe remarci ironice în timpul serii, abordând teme istorice și actuale într-un registru relaxat. „Dacă nu ar fi fost noi, ați fi vorbit franceză”, a spus acesta, făcând referire la rivalitatea istorică dintre Marea Britanie și Franța.

Întâlnirea a inclus și momente mai puțin formale, precum o discuție privată la ceai între liderul american și monarhul britanic. Aceste interacțiuni au contribuit la consolidarea unei relații diplomatice care pare să fi produs rezultate rapide.