B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Trump elimină tarifele pentru whiskey după vizita Regelui Charles la Casa Albă. Cum influențează această decizie relațiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit

Iulia Petcu
30 apr. 2026, 23:12
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / I-Images
Cuprins
  1. De ce a eliminat Trump tarifele pentru whiskey
  2. Ce impact are această decizie asupra comerțului
  3. Cum a decurs întâlnirea dintre Trump și Regele Charles

Vizita Regelui Charles al III-lea la Washington a produs efecte rapide, inclusiv o decizie economică neașteptată din partea lui Donald Trump. Liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whiskey-ul britanic, invocând relația personală cu monarhul.

De ce a eliminat Trump tarifele pentru whiskey

Anunțul a venit imediat după plecarea Regelui Charles și a Reginei Camilla de la Casa Albă, într-un gest descris ca simbolic, dar cu impact economic real. Decizia vizează în special industria Scotch din Scoția și producătorii de bourbon din statul american Kentucky.

„În onoarea Regelui și a Reginei Regatului Unit, care tocmai au părăsit Casa Albă și se îndreaptă spre minunata lor țară, voi elimina tarifele și restricțiile asupra whiskey-ului, facilităm colaborarea Scoției cu statul Kentucky în privința whiskey-ului și a bourbonului, două industrii extrem de importante atât pentru Scoția, cât și pentru Kentucky”, a anunțat Trump.

Liderul american a sugerat că relația personală a jucat un rol esențial în această decizie, subliniind că intervenția regală nu a fost una explicită. El a afirmat că Regele și Regina l-au convins „aproape fără să ceară”, accentuând caracterul informal al discuțiilor.

Ce impact are această decizie asupra comerțului

Eliminarea tarifelor redeschide fluxuri comerciale importante între Statele Unite și Regatul Unit, în special în industria băuturilor spirtoase. Pentru producătorii scoțieni, măsura oferă o oportunitate de relansare a exporturilor pe piața americană.

În același timp, pentru Kentucky, decizia înseamnă acces mai facil la piețe externe și consolidarea unei industrii deja puternice. Relația dintre cele două regiuni se bazează inclusiv pe schimbul de butoaie, esențial pentru maturarea whiskey-ului.

„Oamenii și-au dorit să fac acest lucru de mult timp, având în vedere că a existat un comerț inter-țări formidabil, în special în ceea ce privește butoaiele de lemn folosite. Regele și Regina m-au convins să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit să facă, aproape fără ca măcar să ceară! O onoare minunată să îi avem pe amândoi în S.U.A. Președintele DONALD J. TRUMP”, a punctat liderul american, potrivit Libertatea.

Cum a decurs întâlnirea dintre Trump și Regele Charles

Vizita oficială a inclus un dineu de stat organizat la Casa Albă, unde atmosfera a fost relaxată și presărată cu momente de umor. Evenimentul a marcat și 250 de ani de independență americană, subliniind legăturile istorice dintre cele două state.

Regele Charles a făcut mai multe remarci ironice în timpul serii, abordând teme istorice și actuale într-un registru relaxat. „Dacă nu ar fi fost noi, ați fi vorbit franceză”, a spus acesta, făcând referire la rivalitatea istorică dintre Marea Britanie și Franța.

Întâlnirea a inclus și momente mai puțin formale, precum o discuție privată la ceai între liderul american și monarhul britanic. Aceste interacțiuni au contribuit la consolidarea unei relații diplomatice care pare să fi produs rezultate rapide.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
23:15 - Tesla scade din nou prețurile în România pentru a ține vânzările în top
22:58 - O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
22:30 - MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
22:21 - Val pe piața ambarcațiunilor de agrement. Tot mai mulți români își cumpără iahturi și bărci: „M-am îndrăgostit”
22:21 - Litoralul atrage zeci de mii de români de 1 Mai deși temperaturile sunt neobișnuit de scăzute
21:50 - Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
21:44 - Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
21:35 - Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
21:19 - Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”
21:13 - Grindeanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Ce spune despre votul moțiunii: „Există viață și după ziua de marți”