Litoralul este epicentrul distracției pentru zeci de mii de români care au ales să deschidă sezonul estival în ciuda temperaturilor scăzute.

Cum au sfidat turiștii vremea rea

Cei mai curajoși vizitatori nu au lăsat cele 11 grade din termometre să le strice planurile și s-au aventurat deja în valurile înghețate ale Mării Negre.

Atmosfera de sărbătoare a pus stăpânire pe stațiuni, chiar dacă joi maximele au fost extrem de scăzute, la fel ca temperatura apei. Hotelierii și proprietarii de terase s-au declarat pregătiți pentru valul de turiști, mizând pe faptul că tradiția ieșirii la mare de puternică.

Entuziasmul celor sosiți la malul mării a atins cote maxime, demonstrând că distracția nu depinde neapărat de soarele arzător.

Mamaia și Vama Veche rămân punctele principale de atracție, unde maratonul petrecerilor începe oficial de vineri.

Turiștii sunt așteptați cu o gamă variată de evenimente, de la concerte gratuite în Piațeta Cazino din Mamaia, până la festivaluri cu muzică live și petreceri exclusiviste în cluburi.

ama Veche își păstrează spiritul rebel și îi întâmpină pe români cu evenimente speciale care vor dura până dimineața.

Deși prognoza arată ploi slabe și temperaturi ce nu vor depăși 12 grade, stațiunile sunt gata să ofere o experiență memorabilă tuturor celor care au ales litoralul.

Câți turiști vor ajunge la malul mării

Estimările operatorilor din turism indică prezența a aproximativ 45.000 de turiști în acest weekend prelungit, un număr semnificativ având în vedere condițiile meteo.

Pe lângă Mamaia și Vama Veche, stațiunile Mamaia Nord și Eforie se află și ele pe lista preferințelor, chiar dacă unele hoteluri au decis să nu deschidă din cauza lipsei rezervărilor suficiente.

Totuși, numărul total de vizitatori este la jumătate față de cifrele din anii trecuți, contextul meteorologic influențând decizia multora de a rămâne acasă. Cu toate acestea, litoralul rămâne destinația numărul unu pentru distracția de la începutul lunii mai.