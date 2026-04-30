Londra se confruntă cu o situație tensionată, după ce guvernul britanic a decis joi să ridice nivelul de amenințare teroristă la „sever”. Acest lucru înseamnă că un atac terorist este acum foarte probabil.

Londra se confruntă cu un nivel ridicat de violențe

Decizia autorităților a fost luată imediat după un atac antisemit produs în zona , în nordul capitalei, unde două persoane au fost rănite.

Potrvit , ministrul de interne a explicat că această măsură nu este legată doar de acest incident izolat, ci reflectă un context de securitate mult mai amplu și îngrijorător.

Se pare că tensiunile au fost alimentate și de influențe externe, care au contribuit la creșterea violenței împotriva comunităților locale.

„Astăzi, nivelul naţional de ameninţare a fost ridicat la „sever”, ceea ce înseamnă că un atac terorist este considerat foarte probabil. Pe măsură ce nivelul de ameninţare creşte, îi îndemn pe toţi să fie vigilenţi în viaţa de zi cu zi şi să semnaleze poliţiei orice suspiciuni pe care le au”, a declarat ministrul de interne Shabana Mahmood.

Ce măsuri au fost luate de guvern

Premierul Keir Starmer a reacționat și a promis o prezență masivă a forțelor de ordine în cartierele vulnerabile.

Guvernul pregătește, de asemenea, o legislație nouă pentru a combate amenințările venite din partea unor state străine, precum Iranul, care ar încerca să destabilizeze securitatea internă. În plus, poliția va acționa mult mai sever împotriva celor care propagă ura și antisemitismul în spațiul public sau online.

„Oamenii sunt speriaţi, le e frică să arate cine sunt în comunitatea lor, să meargă la sinagogă şi să-şi practice religia, sunt speriaţi să meargă la universitate ca evrei, să-şi trimită copiii la şcoală ca evrei, să le spună colegilor că sunt evrei”, a transmis premierul Keir Starmer într-o declarație televizată.

Cum este afectată comunitatea locală

Ridicarea nivelului de amenințare la treapta a patra dintr-un total de cinci indică o situație destul critică. Comunitățile sunt îndemnate să raporteze orice activitate suspectă, în timp ce paza la sinagogi, școli și universități a fost dublată.