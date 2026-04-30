B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Tensiuni uriașe pe străzile Londrei: Premierul Keir Starmer promite protecție sporită pentru cetățeni

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 23:35
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Londra se confruntă cu un nivel ridicat de violențe
  2. Ce măsuri au fost luate de guvern
  3. Cum este afectată comunitatea locală

Londra se confruntă cu o situație tensionată, după ce guvernul britanic a decis joi să ridice nivelul de amenințare teroristă la „sever”. Acest lucru înseamnă că un atac terorist este acum foarte probabil.

Londra se confruntă cu un nivel ridicat de violențe

Decizia autorităților a fost luată imediat după un atac antisemit produs în zona Golders Green, în nordul capitalei, unde două persoane au fost rănite.

Potrvit Reuters, ministrul de interne a explicat că această măsură nu este legată doar de acest incident izolat, ci reflectă un context de securitate mult mai amplu și îngrijorător.

Se pare că tensiunile au fost alimentate și de influențe externe, care au contribuit la creșterea violenței împotriva comunităților locale.

„Astăzi, nivelul naţional de ameninţare a fost ridicat la „sever”, ceea ce înseamnă că un atac terorist este considerat foarte probabil. Pe măsură ce nivelul de ameninţare creşte, îi îndemn pe toţi să fie vigilenţi în viaţa de zi cu zi şi să semnaleze poliţiei orice suspiciuni pe care le au”, a declarat ministrul de interne Shabana Mahmood.

Ce măsuri au fost luate de guvern

Premierul Keir Starmer a reacționat și a promis o prezență masivă a forțelor de ordine în cartierele vulnerabile.

Guvernul pregătește, de asemenea, o legislație nouă pentru a combate amenințările venite din partea unor state străine, precum Iranul, care ar încerca să destabilizeze securitatea internă. În plus,  poliția va acționa mult mai sever împotriva celor care propagă ura și antisemitismul în spațiul public sau online.

„Oamenii sunt speriaţi, le e frică să arate cine sunt în comunitatea lor, să meargă la sinagogă şi să-şi practice religia, sunt speriaţi să meargă la universitate ca evrei, să-şi trimită copiii la şcoală ca evrei, să le spună colegilor că sunt evrei”, a transmis premierul Keir Starmer într-o declarație televizată.

Cum este afectată comunitatea locală

Ridicarea nivelului de amenințare la treapta a patra dintr-un total de cinci indică o situație destul critică. Comunitățile sunt îndemnate să raporteze orice activitate suspectă, în timp ce paza la sinagogi, școli și universități a fost dublată.

Tags:
Citește și...
Trump elimină tarifele pentru whiskey după vizita Regelui Charles la Casa Albă. Cum influențează această decizie relațiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit
Externe
Trump elimină tarifele pentru whiskey după vizita Regelui Charles la Casa Albă. Cum influențează această decizie relațiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit
O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
Externe
O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
Externe
Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
Președintele Poloniei a blocat prin veto legea care simplifica procedura de divorț. Care sunt motivele
Externe
Președintele Poloniei a blocat prin veto legea care simplifica procedura de divorț. Care sunt motivele
Cercetătorii americani vor să readucă la viață un animal dispărut de peste două sute de ani
Externe
Cercetătorii americani vor să readucă la viață un animal dispărut de peste două sute de ani
  Ținuta soției secretarului apărării din SUA a creat o dezbatere politică la Cina Corespondenților
Externe
  Ținuta soției secretarului apărării din SUA a creat o dezbatere politică la Cina Corespondenților
Parlamentul European vrea reguli mai dure pentru a opri abuzurile de pe internet. Ce măsuri se vor lua
Externe
Parlamentul European vrea reguli mai dure pentru a opri abuzurile de pe internet. Ce măsuri se vor lua
Donald Trump, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace 2026. Ce se știe despre nominalizări
Externe
Donald Trump, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace 2026. Ce se știe despre nominalizări
Donald Trump s-a enervat. Din ce țară a anunțat că vrea să retragă o parte din trupele americane staţionate
Externe
Donald Trump s-a enervat. Din ce țară a anunțat că vrea să retragă o parte din trupele americane staţionate
Salariu astronomic pe care Elon Musk poate să îl primească de la Space X. Ce condiții absurde i-au pus investitorii
Externe
Salariu astronomic pe care Elon Musk poate să îl primească de la Space X. Ce condiții absurde i-au pus investitorii
Ultima oră
23:59 - Imagini impresionante din casa Mihaelei Rădulescu. Adela Popescu și Radu Vâlcan au vizitat-o pe divă
23:55 - Ce onorarii au artiștii din „Generația de Aur” la nunți. Sumele cerute de Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda în 2026
23:55 - Tradiția grătarului de 1 Mai continuă, chiar și cu vreme capricioasă. Ce reguli trebuie respectate pentru a nu primi amenzi
23:15 - Tesla scade din nou prețurile în România pentru a ține vânzările în top
23:12 - Trump elimină tarifele pentru whiskey după vizita Regelui Charles la Casa Albă. Cum influențează această decizie relațiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit
22:58 - O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
22:30 - MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
22:21 - Val pe piața ambarcațiunilor de agrement. Tot mai mulți români își cumpără iahturi și bărci: „M-am îndrăgostit”
22:21 - Litoralul atrage zeci de mii de români de 1 Mai deși temperaturile sunt neobișnuit de scăzute
21:50 - Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”