Acasa » Politică » MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente

Iulia Petcu
30 apr. 2026, 22:30
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce documente vor deveni accesibile publicului
  2. De ce este important acest demers acum
  3. Ce teme majore apar în aceste arhive

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță declasificarea unui volum semnificativ de documente diplomatice din primii ani ai tranziției postcomuniste. Decizia deschide accesul publicului la informații care au rămas inaccesibile timp de peste trei decenii.

Ce documente vor deveni accesibile publicului

Ministerul Afacerilor Externe pregătește publicarea a peste 5.000 de dosare elaborate între 1990 și 1992, o perioadă considerată crucială pentru evoluția României. Documentele includ corespondență oficială, analize și rapoarte privind evenimente politice interne și relații internaționale.

„Alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai, corespondența cu URSS – toate acestea ies din sertarele in care au stat peste 30 de ani și vor fi publice (…) . Românii au dreptul să știe cu adevărat istoria tranziției României. Prea multe lucruri au rămas prea mult timp nespuse, neclare, iar în aerul închis al lipsei de informații cresc conspirațiile și neîncrederea”, a transmis Oana Țoiu.

Potrivit autorităților, toate aceste materiale au fost clasificate inițial ca „secret de serviciu”, deși nu mai aveau statut de „secret de stat” de mai bine de zece ani. Proiectul aflat în transparență publică vizează exact această categorie de documente.

De ce este important acest demers acum

Oficialii susțin că declasificarea vine într-un moment în care societatea cere mai multă transparență și claritate asupra trecutului recent. Accesul la aceste arhive ar putea contribui la înțelegerea deciziilor politice și diplomatice din perioada de început a democrației.

„Vorbim despre 5.376 de dosare, păstrate în 768 de mape de arhivă, ocupând aproximativ 100 de metri liniari de raft. Este cea mai consistentă tranșă de documente diplomatice scoase de sub clasificare după cele de dinainte de 1989 și acoperă o perioadă de inflexiune în istoria noastră recentă”, susține ministrul de Externe, potrivit Digi24.

Ce teme majore apar în aceste arhive

Printre dosarele care vor deveni publice se regăsesc subiecte esențiale pentru contextul geopolitic al vremii, inclusiv reacțiile internaționale la Revoluția din 1989. Alte teme includ reunificarea Germaniei sau negocierile privind relațiile cu Uniunea Sovietică.

Titluri precum „Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989”, „Reunificarea Germaniei” sau „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS” oferă indicii despre complexitatea perioadei analizate.

