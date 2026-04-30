Reducerile aplicate de Tesla la finalul primului trimestru au dat un impuls clar vânzărilor din România. Clienții au beneficiat de discounturi suplimentare peste prețurile deja scăzute ale versiunilor Standard, iar interesul a crescut vizibil. Deși inițial oferta era valabilă doar până pe 31 martie, strategia continuă și în trimestrul al doilea, menținând politica de reduceri.
De ce sunt mașinile Tesla atât de atractive pe piața din România
Piața auto electrică din România trece printr-un moment interesant. Tesla profită la maximum de acest context. Mașinile sale pot fi cumpărate în prezent cu o reducere de aproximativ 3.600 de euro, aproape echivalentă cu valoarea tichetului Rabla de anul trecut, notează profit.ro.
Chiar și fără acest program guvernamental, Tesla reușește să mențină interesul ridicat prin discounturi aplicate direct din prețul de listă. Reducerile sunt valabile pentru versiunile de bază și intermediare ale Tesla Model 3, inclusiv tracțiune spate, Long Range și AWD. Aceeași strategie se aplică și pentru Tesla Model Y, în variantele RWD, Long Range și tracțiune integrală.
Există însă o condiție clară. Mașina trebuie comandată și livrată până la finalul trimestrului al doilea, altfel reducerea dispare și prețul crește cu 3.600 de euro. Prin această abordare, Tesla accelerează livrările pentru a-și consolida rezultatele pe termen scurt.
Rezultatele confirmă că strategia dă roade. Tesla Model Y a devenit, în primul trimestru, cel mai vândut automobil electric din România, cu 355 de unități înmatriculate. A depășit modele populare precum BYD Dolphin și Dacia Spring. Per total, Tesla a fost liderul pieței electrice locale, cu 545 de mașini înmatriculate, înaintea unor competitori precum BYD și Ford.
Cât de mult contează reducerile Tesla pentru vânzările din Europa
Strategia de reduceri a Tesla nu se oprește la România, ci este extinsă la nivel european. Valorile discounturilor diferă însă de la o țară la alta. Pentru a beneficia de ofertă, mașinile trebuie să fie deja pe stoc sau în curs de livrare, astfel încât să respecte condițiile campaniei.
Rezultatele nu întârzie să apară. În luna martie, Tesla a intrat în Top 10 al vânzărilor din Europa, iar la finalul trimestrului a ocupat locul 12 în clasament. Mai important, compania a înregistrat o creștere solidă de 44% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută de noile versiuni Standard, mai accesibile, dar și de politica agresivă de discounturi. În total, în primele trei luni ale anului, Tesla a ajuns la 78.500 de vehicule înmatriculate pe piața europeană.