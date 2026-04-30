Rezultatele confirmă că strategia dă roade. Tesla Model Y a devenit, în primul trimestru, cel mai vândut automobil electric din România, cu 355 de unități înmatriculate. A depășit modele populare precum BYD Dolphin și Dacia Spring. Per total, Tesla a fost liderul pieței electrice locale, cu 545 de mașini înmatriculate, înaintea unor competitori precum BYD și .

Cât de mult contează reducerile Tesla pentru vânzările din Europa

Strategia de reduceri a Tesla nu se oprește la România, ci este extinsă la nivel european. Valorile discounturilor diferă însă de la o țară la alta. Pentru a beneficia de ofertă, mașinile trebuie să fie deja pe stoc sau în curs de livrare, astfel încât să respecte condițiile campaniei.

Rezultatele nu întârzie să apară. În luna martie, Tesla a intrat al vânzărilor din Europa, iar la finalul trimestrului a ocupat locul 12 în clasament. Mai important, compania a înregistrat o creștere solidă de 44% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută de noile versiuni Standard, mai accesibile, dar și de politica agresivă de discounturi. În total, în primele trei luni ale anului, Tesla a ajuns la 78.500 de vehicule înmatriculate pe piața europeană.