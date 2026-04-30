Acasa » Externe » O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere

O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 22:58
O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
Cuprins
  1.  Un rechin a atacat grupul de turiști. Cum s-a întâmplat incidentul
  2. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
  3. Ce măsuri legale s-au luat în zona insulei Kooddoo

Un rechin a atacat un turist proaspăt căsătorit care se afla în vacanță în Maldive.  Incidentul a transformat luna de miere a cuplului într-un coșmar.

 Un rechin a atacat grupul de turiști. Cum s-a întâmplat incidentul

Tragicul eveniment a avut loc pe data de 11 aprilie, în apropierea unei fabrici de procesare a peștelui de pe insula Kooddoo.

Borja Garcia Sousa, un cetățean spaniol de 31 de ani, făcea parte dintr-un grup de turiști care au intrat în apă pentru a înota. Se pare că, în acea perioadă, fabrica nu mai aruncase deșeuri de pește în mare de aproximativ o săptămână, ceea ce a făcut ca animalele marine să le dea târcoale.

În momentul în care grupul a sărit în ocean, zgomotul și prezența oamenilor au agitat animalele. Rechinul tigru, una dintre cele mai periculoase specii din lume, l-a ales ca țintă pe bărbat, smulgându-i o parte semnificativă din carne și distrugându-i vasele de sânge principale, scrie The Sun.

Ce s-a întâmplat cu bărbatul

După atacul brutal, spaniolul a fost transportat de urgență cu un elicopter la spitalul ADK din Malé, unde a fost internat direct la terapie intensivă.

Din cauza rupturii vaselor de sânge importante și a perioadei lungi în care piciorul nu a mai fost vascularizat, doctorii au fost nevoiți să recurgă la amputație. Bărbatul a supraviețuit experienței pe care a descris-o ca fiind cea mai crudă și sălbatică din viața sa, publicând ulterior imagini de pe patul de spital.

Acesta a mulțumit soției sale pentru sprijinul necondiționat, precizând că acest moment critic i-a schimbat definitiv percepția asupra fragilității vieții.

Ce măsuri legale s-au luat în zona insulei Kooddoo

Poliția a demarat o investigație pentru a stabili cine se face vinovat de această tragedie.

Ana, soția victimei, a depus deja o plângere împotriva organizatorilor excursiei, pe care îi acuză de neglijență gravă. Deși zona este cunoscută pentru prezența rechinilor Spinner, se pare că turiștii nu au fost avertizați corespunzător cu privire la riscul de a întâlni exemplare de rechin tigru, recunoscuți pentru agresivitatea lor.

Experții locali susțin că starea de foame accentuată a prădătorilor, combinată cu locația aleasă pentru înot, a creat contextul perfect pentru acest atac fatal. În timp ce autoritățile caută răspunsuri, familia bărbatului așteaptă ca acesta să se recupereze suficient pentru a fi repatriat în Spania.

