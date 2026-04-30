Tradiția grătarului de 1 Mai continuă, chiar și cu vreme capricioasă. Ce reguli trebuie respectate pentru a nu primi amenzi

Iulia Petcu
30 apr. 2026, 23:55
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Unde au voie românii să facă grătar de 1 Mai
  2. Ce obligații au cei care ies la picnic
  3. De ce apar probleme în aplicarea regulilor

Românii se pregătesc pentru tradiționalul 1 Mai la grătar, chiar dacă prognoza meteo nu arată tocmai favorabil pentru planuri în aer liber. În acest context, autoritățile reamintesc regulile stricte care trebuie respectate pentru a evita sancțiuni consistente.

Unde au voie românii să facă grătar de 1 Mai

Legea permite desfășurarea activităților de picnic doar în zone special amenajate de autorități, dotate cu facilități minime pentru siguranță și igienă. Aceste spații includ, de regulă, grătare fixe, coșuri de gunoi și uneori acces la apă sau alte utilități de bază.

Aprinderea focului în afara acestor perimetre este interzisă, indiferent dacă vorbim despre păduri, câmpuri sau alte locuri neamenajate. Cei care ignoră aceste prevederi riscă amenzi care pot ajunge până la aproximativ 5.000 de lei, relatează Antena3.

Ce obligații au cei care ies la picnic

Pe lângă restricțiile privind locul în care se poate face grătar, legislația stabilește și responsabilități clare pentru participanți. Oamenii trebuie să păstreze curățenia, să colecteze deșeurile în spațiile indicate și să folosească focul în condiții de siguranță.

Respectarea acestor reguli nu ține doar de evitarea sancțiunilor, ci și de protejarea mediului și prevenirea incidentelor. Autoritățile atrag atenția că neglijența poate duce rapid la situații periculoase, mai ales în zonele cu vegetație uscată.

De ce apar probleme în aplicarea regulilor

În realitate, mulți români aleg în continuare locuri improvizate pentru grătar, mai ales în perioadele aglomerate, când spațiile oficiale devin insuficiente. Această practică rămâne frecventă, în ciuda interdicțiilor și a riscurilor asociate.

O parte din problemă vine chiar din lipsa infrastructurii adecvate, deoarece în multe zone numărul spațiilor amenajate nu acoperă cererea. Autoritățile locale au obligația de a dezvolta astfel de locuri, însă implementarea rămâne inegală la nivel național.

