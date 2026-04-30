Acasa » Monden » Ce onorarii au artiștii din „Generația de Aur” la nunți. Sumele cerute de Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda în 2026

Ce onorarii au artiștii din „Generația de Aur” la nunți. Sumele cerute de Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda în 2026

Ana Beatrice
30 apr. 2026, 23:55
Ce onorarii au artiștii din „Generația de Aur” la nunți. Sumele cerute de Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda în 2026
Sursă foto: social media
Cuprins
  1. Cât costă să îi ai la nuntă pe artiștii din „Generația de Aur”, în 2026
  2. Care este onorariul lui Gheorghe Turda la nunți
  3. Ce sumă încasează Elena Merișoreanu pentru recitalurile sale

Publicul rămâne fidel artiștilor autentici, iar nume precum Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda confirmă acest lucru. Chiar și după 75 de ani, aceștia continuă să urce pe scenă și să fie solicitați la numeroase evenimente. Sunt în continuare o prezență dorită la nunți, unde publicul îi primește cu aceeași căldură.

Cât costă să îi ai la nuntă pe artiștii din „Generația de Aur”, în 2026

Cererea pentru artiștii consacrați ai muzicii populare nu scade nici în 2026. Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda rămân alegeri populare pentru nunți și evenimente. Onorariile lor se situează între 1.000 și 2.500 de euro, în funcție de durata momentului artistic și de locație, potrivit unui cunoscut impresar.

„Ce dacă avem 70 sau 80 de ani? Dacă suntem solicitați, la nunți, la petreceri, de ce să nu cântăm? Scena este viața mea. Încă ne mai ține vocea, nu facem playback, ca alții, de ce să nu mai mergem la petreceri?

Mai luăm un bănuț, pe lângă pensie, nu vedeți ce prețuri mari sunt și prin piețe? Noi, artiștii din „Generația de Aur”, încă mai avem ceva de spus în muzică, avem repertoriu, cântecele noastre sunt cunoscute.

Măcar să ajungă toți artiștii să cânte live, ca noi. Eu sunt în forță, fac show-uri antrenante. Am grijă de sănătate, am exclus și zahărul din alimentație!”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!.

Care este onorariul lui Gheorghe Turda la nunți

La 78 de ani, Gheorghe Turda rămâne un artist foarte solicitat la petreceri și nunți. Onorariile sale reflectă experiența vastă și energia pe care o aduce de fiecare dată pe scenă.

„Dacă merg să cânt singur, am un onorariu de 1.500 de euro, iar dacă merg cu orchestra, crește la 5.000 de euro, am cinci instrumentiști, pentru un program artistic de o oră.

Dar eu le mai fac o surpriză, mai susțin încă un program, bonus pentru mireasă. La nuntă, cântăm piese vesele, ca să danseze lumea, să încingă hora, să se bucure”, a dezvăluit acesta pentru sursa menționată.

Ce sumă încasează Elena Merișoreanu pentru recitalurile sale

Cu o experiență vastă în spate, Elena Merișoreanu a ales, la 77 de ani, să își adapteze prezența la evenimente. A optat pentru un recital bine structurat, de aproximativ 45 de minute, în locul programelor care durau o noapte întreagă.

„Eu, la o nuntă, pentru un program muzical, de 45 de minute, iau cam 1.000 de euro. Este foarte bine. Am impresar, el stabilește spectacolele, își ia și el partea lui. Sunt în vervă, dar sunt atentă și la alimentație. Evit dulciurile, grăsimile și prăjelile. Și, din ce bani câștig, mai împart pachete cu mâncare și celor săraci”, a mai precizat vedeta pentru Click!.

