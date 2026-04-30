B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Val pe piața ambarcațiunilor de agrement. Tot mai mulți români își cumpără iahturi și bărci: „M-am îndrăgostit"

Ana Beatrice
30 apr. 2026, 22:21
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Cum începe pasiunea pentru navigație și unde poate ajunge
  2. Sunt porturile de pe litoral pregătite pentru mai multe ambarcațiuni

Românii descoperă tot mai mult farmecul vieții pe apă. Fie că vorbim despre iahturi elegante sau bărci de agrement mai mici, interesul pentru acest stil de relaxare este în plină creștere.

Costurile de întreținere sunt încă prietenoase în comparație cu alte țări. Acest lucru îi încurajează pe tot mai mulți să investească într-o astfel de experiență. Mai mult, pe litoral, pasiunea pentru navigație nu ține cont de vreme. Sezonul a fost deschis deja, chiar și în condiții de ploaie și vânt.

Cum începe pasiunea pentru navigație și unde poate ajunge

La Limanu, începutul sezonului de navigație nu a fost amânat nici de ploaie, nici de vânt, iar mai mulți proprietari de ambarcațiuni au ieșit pe mare încă din primele zile. Printre ei se află și Ovidiu Drugan, care trăiește această pasiune de o viață. Ea a început încă de la vârsta de trei ani și a fost alimentată de povești de aventură și de celebrul film „Toate pânzele sus”. „De la trei ani știu cum e să mergi pe barcă, m-am îndrăgostit”, a declarat bărbatul pentru stirileprotv.ro.

Decizia de a cumpăra barca nu a fost însă ușor de acceptat în familie. Întrebat cum și-a convins soția, acesta recunoaște cu umor: „Greu. Am păcălit-o că este mai ieftină decât a fost.”

Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar Paula Drugan a devenit nu doar partener de viață, ci și coechipier de bază, cu experiențe impresionante: „La mine cea mai lungă călătorie a fost atunci când am traversat Oceanul Atlantic și trei săptămâni am navigat din Insulele Canare până în Caraibe.”

Sunt porturile de pe litoral pregătite pentru mai multe ambarcațiuni

Interesul pentru navigație crește vizibil pe litoralul românesc. Porturile turistice încep să se adapteze acestui val tot mai mare de ambarcațiuni. Constanța, Eforie Nord, Mangalia și Limanu sunt principalele puncte de atracție, iar ultimele două se remarcă prin nivelul lor de dezvoltare.

„Capacitatea astăzi este în jur de 130 de ambarcațiuni. Există posibilitatea de a se suplimenta capacitatea portului cu circa alte zece pontoane”, a transmis edilul orașului Mangalia.

În fiecare an apar în jur de 7-8 ambarcațiuni noi, semn că dezvoltarea este constantă. Creșterea interesului se vede și în gradul de ocupare, iar operatorii confirmă trendul. „Anul acesta a crescut cu 20 la sută mai mult partea de cheiaj. 160 de locuri avem pregătite pentru acest sezon.”, a precizat directorul unui complex nautic pentru sursa menționată.

Tags:
Citește și...
Litoralul atrage zeci de mii de români de 1 Mai deși temperaturile sunt neobișnuit de scăzute
Eveniment
Litoralul atrage zeci de mii de români de 1 Mai deși temperaturile sunt neobișnuit de scăzute
Declarații controversate ale unui medic ginecolog: „Peste 70% dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva”. Cum reacționează Colegiul Medicilor din România
Eveniment
Declarații controversate ale unui medic ginecolog: „Peste 70% dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva”. Cum reacționează Colegiul Medicilor din România
Miruță, după controlul la Metrorex: Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații / Între a întrerupe combinațiile și a crește prețul biletelor, au ales să crească prețul (VIDEO)
Eveniment
Miruță, după controlul la Metrorex: Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații / Între a întrerupe combinațiile și a crește prețul biletelor, au ales să crească prețul (VIDEO)
Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
Eveniment
Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
Bugetul Primăriei Capitalei 2026. Cum sunt împărțiți cei 8 miliarde de lei și ce investiții sunt anunțate
Eveniment
Bugetul Primăriei Capitalei 2026. Cum sunt împărțiți cei 8 miliarde de lei și ce investiții sunt anunțate
Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale
Eveniment
Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale
Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii
Eveniment
Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii
Libertatea bate stabilitatea. Munca flexibilă devine alegerea dominantă a românilor: 92% vor control asupra programului
Eveniment
Libertatea bate stabilitatea. Munca flexibilă devine alegerea dominantă a românilor: 92% vor control asupra programului
Șoc pentru părinți! Cât a ajuns să coste banchetul de final de gimnaziu și liceu. Sumele sar de 1.700 de lei pentru un singur elev
Eveniment
Șoc pentru părinți! Cât a ajuns să coste banchetul de final de gimnaziu și liceu. Sumele sar de 1.700 de lei pentru un singur elev
Gestul unui botoșănean a costat scump. Amendă usturătoare după ce și-a abandonat câinele pe marginea drumului
Eveniment
Gestul unui botoșănean a costat scump. Amendă usturătoare după ce și-a abandonat câinele pe marginea drumului
Ultima oră
22:30 - MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
22:21 - Litoralul atrage zeci de mii de români de 1 Mai deși temperaturile sunt neobișnuit de scăzute
21:50 - Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
21:44 - Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
21:35 - Accidentare gravă la finalul meciului FC Voluntari – FC Bihor. Un jucător a fost dus de urgență la spital după un fault dur
21:19 - Ce spune Grindeanu despre o posibilă demisie dacă pică moțiunea: „Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”
21:13 - Grindeanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Ce spune despre votul moțiunii: „Există viață și după ziua de marți”
21:13 - Președintele Poloniei a blocat prin veto legea care simplifica procedura de divorț. Care sunt motivele
20:44 - „Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor!”: Ce spune Laurette despre Ion Țiriac în plin scandal medical
20:43 - Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, după explozia euro: „Azi a fost o zi foarte agitată pe piață. Situația se va mai calma”