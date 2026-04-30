Românii descoperă tot mai mult farmecul vieții pe apă. Fie că vorbim despre iahturi elegante sau bărci de agrement mai mici, interesul pentru acest stil de relaxare este în plină creștere.

Costurile de întreținere sunt încă prietenoase . Acest lucru îi încurajează pe tot mai mulți să investească într-o astfel de experiență. Mai mult, pe litoral, pasiunea pentru navigație nu ține cont de vreme. Sezonul a fost deschis deja, chiar și în condiții de ploaie și vânt.

Cum începe pasiunea pentru navigație și unde poate ajunge

La Limanu, începutul sezonului de navigație nu a fost amânat nici de ploaie, nici de vânt, iar mai mulți proprietari de ambarcațiuni au ieșit pe mare încă din primele zile. Printre ei se află și Ovidiu Drugan, care trăiește această pasiune de o viață. Ea a început încă de la vârsta de trei ani și a fost alimentată de povești de aventură și de celebrul film „ ”. „De la trei ani știu cum e să mergi pe barcă, m-am îndrăgostit”, a declarat bărbatul pentru stirileprotv.ro.

Decizia de a cumpăra barca nu a fost însă ușor de acceptat în familie. Întrebat cum și-a convins soția, acesta recunoaște cu umor: „Greu. Am păcălit-o că este mai ieftină decât a fost.”

Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar Paula Drugan a devenit nu doar partener de viață, ci și coechipier de bază, cu experiențe impresionante: „La mine cea mai lungă călătorie a fost atunci când am traversat Oceanul Atlantic și trei săptămâni am navigat din Insulele Canare până în Caraibe.”

Sunt porturile de pe litoral pregătite pentru mai multe ambarcațiuni

Interesul pentru navigație crește vizibil pe litoralul românesc. Porturile turistice încep să se adapteze acestui val tot mai mare de ambarcațiuni. , Eforie Nord, Mangalia și Limanu sunt principalele puncte de atracție, iar ultimele două se remarcă prin nivelul lor de dezvoltare.

„Capacitatea astăzi este în jur de 130 de ambarcațiuni. Există posibilitatea de a se suplimenta capacitatea portului cu circa alte zece pontoane”, a transmis edilul orașului Mangalia.

În fiecare an apar în jur de 7-8 ambarcațiuni noi, semn că dezvoltarea este constantă. Creșterea interesului se vede și în gradul de ocupare, iar operatorii confirmă trendul. „Anul acesta a crescut cu 20 la sută mai mult partea de cheiaj. 160 de locuri avem pregătite pentru acest sezon.”, a precizat directorul unui complex nautic pentru sursa menționată.