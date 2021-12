Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Marcaj astral de mare forță în 2022. Un an care ne pune pe gânduri și ne aduce revelații incredibile (VIDEO)

Astrologul Alina Bădic a prezentat într-o ediția specială a emisiunii „360 de grade” care vor fi marele marcaje astrale ale anului 2022. Ea a precizat că anul 2022 va fi o invitație elegantă de a ne identifica cu partea cea mai subtil spirituală din noi înșine.

Ediție specială 360 de grade. Alina Bădic: Marcaj astral de mare forță

“Marcaj astral de mare forță în 2022. Un an care ne pune pe gânduri și ne aduce revelații incredibile în ceea ce privește relația noastră cu noi înșine și cu Dumnezeu. Anul se deschide cu marele benefic în semnul credinței în Pești, cu Uranus retrograd în semn de pământ și cu intrarea nodurilor lunare pe axa Taur-Scorpion aducând o invitație explicită către reinventare și o nouă abordare a tot ceea ce consideram valid până acum. Ca elemente astrale de mare forță avem conjuncția benefică Jupiter-Neptun din data de 11 aprilie în semnul Peștilor, disonanța nodului Nord cu Saturn pe 11 aprilie pe zodi fixe, intarrea marelui benefic în Berbec pe 10 mai , conjuncția nodului Nord cu Uranus din mai 2022 și retrogradarea lui Pluton pe final de Capricorn”, a explicat Alina Bădic.

Aceasta a discutat despre cele mai importante sugestii despre noul an cu Lucrețiu Tudoroiu.

“Nu este un an care îndeamnă la precauție și prudență, dar este totuși un an care ne vorbește despre necesitatea respectării pas cu pas a ceea ce se cere. Este un an care invită la dezinvoltură, care ne sfătuiește să fim foarte inventivi și să ne pliem pe zona legată de credință din toate punctele de vedere. Începem noul an cu Jupiter în semnul credinței. Un an care ne va învăța să găsim un nou sistem de valori pentru că avem un eveniment astral de mare forță. S-ar putea ca fiecare dintre noi să avem un nou sistem de valori, să transformăm ceea ce nu ni se mai potrivește în ceva mult mai productiv și să contruim ceva nou. Un an care vine cu noutate, inventivitate, ne obligă să ne reinventăm. Un an al schimbării, acolo unde apar conflicte trebuie să schimbăm radical”, a mai spus Alina Bădic.

La rândul său, Lucrețiu Tudoroiu a precizat că vorbim despre un an al spiritualizării:

„Anul vitor din punct de vedere spiritual este un an și de concluzii. Au fost ultimii doi ani foarte dificili, a fost o confruntare a umanității cu un rol care practic a făcut parte din ea multă vreme. Această confruntare nu poate fi rezolvată decât prin rezolvare spirituală. Nu există altă modalitate. Prin cunoaștere,prin credință, prin iubire. Toate acestea au un aspect comun, o vibrație foarte înaltă, spiritualizare. Vorbim despre anul 2022 despre spiritualizarea pământului întreg”.