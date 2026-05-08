Donald Trump susține că războiul din Ucraina ar putea intra într-o etapă neașteptată, după ce Washingtonul a intermediat un acord temporar între Kiev și Moscova. Liderul american a anunțat un armistițiu de trei zile și un schimb masiv de prizonieri, iar la scurt timp mesajul a primit confirmare și din partea autorităților ucrainene.

Ce a anunțat Donald Trump despre încetarea focului

Președintele american a publicat anunțul pe platforma sa de socializare și a transmis că între cele două state va intra în vigoare un armistițiu de trei zile, programat pentru 9, 10 și 11 mai, relatează . Potrivit mesajului transmis de liderul de la Casa Albă, acordul include suspendarea tuturor operațiunilor militare și un schimb de câte 1.000 de prizonieri din fiecare tabără.

„Am plăcerea să anunț că va avea loc o ÎNCETARE A FOCULUI DE TREI ZILE (9, 10 și 11 mai) în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea din Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel, și în Ucraina, deoarece și aceasta a jucat un rol important în cel de-al Doilea Război Mondial”, a scris Trump.

Trump a mai precizat că solicitarea i-a aparținut direct și că apreciază deschiderea arătată atât de Vladimir Putin, cât și de Volodimir Zelenski. Liderul american a sugerat inclusiv că acest moment ar putea deschide drumul unor negocieri mai ample, relatează Digi24.

Cum a reacționat Ucraina după anunțul făcut la Washington

După mesajul transmis de președintele american, Volodimir Zelenski a confirmat public că în cadrul negocierilor mediate de Statele Unite a fost obținut acordul privind schimbul de prizonieri și stabilirea unui regim temporar de încetare a focului.

„Astăzi, în cadrul procesului de negocieri cu medierea părții americane, am obținut acordul Rusiei de a efectua un schimb de prizonieri de război în formatul 1.000 la 1.000. De asemenea, trebuie stabilit un regim de încetare a focului pe 9, 10 și 11 mai”, a transmis președintele Ucrainei.

Președintele ucrainean a insistat că pentru Kiev prioritatea rămâne recuperarea militarilor capturați și protejarea vieților cetățenilor ucraineni, nu simbolistica evenimentelor organizate la Moscova.

„Piața Roșie este mai puțin importantă pentru noi decât viețile prizonierilor ucraineni, care pot fi aduși acasă.”

Ce se întâmplă pe front înaintea armistițiului

Chiar înaintea acestui anunț, autoritățile de la Kiev au transmis că atacurile rusești au continuat, iar apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat zeci de drone în apropierea liniei frontului. „Ca și în ultimele 24 de ore, Ucraina va răspunde astăzi în mod corespunzător.”

În paralel, Ministerul rus al Apărării anunțase deja un armistițiu unilateral pentru 8 și 9 mai, în contextul paradei dedicate victoriei sovietice din 1945.

„În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026″.

Unde se află acum negocierile pentru pace

Mesajul transmis de Donald Trump sugerează că discuțiile diplomatice continuă într-un ritm accelerat, iar Washingtonul încearcă să capitalizeze acest moment simbolic. Totuși, avertismentele venite din partea Moscovei, inclusiv amenințarea unui posibil „atac masiv cu rachete” asupra Kievului în cazul încălcării armistițiului, arată că tensiunea rămâne extrem de ridicată.

Trump a încheiat mesajul într-o notă optimistă, insistând că părțile se apropie de un acord care ar putea pune capăt celui mai grav conflict european din ultimele decenii.