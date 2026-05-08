Lidl renunță definitiv la țigări. De ce a ales retailerul această direcție. Unde se va aplica măsura

Iulia Petcu
08 mai 2026, 23:54
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. De ce renunță Lidl definitiv la vânzarea țigărilor în Belgia
  2. Ce poziție și-a asumat compania după decizia instanței
  3. Cum explică Lidl această schimbare de direcție

Gigantul din retail Lidl a luat o decizie care depășește sfera comercială și intră direct în zona politicilor de sănătate publică. Deși legislația belgiană îi permite din nou să vândă țigări în supermarketuri, compania a ales să renunțe definitiv la aceste produse și spune că nu va face cale întoarsă.

De ce renunță Lidl definitiv la vânzarea țigărilor în Belgia

Decizia vine după luni de dispute juridice și politice privind comercializarea produselor din tutun în marile magazine. În Belgia, autoritățile au introdus inițial o interdicție care bloca supermarketurile cu suprafețe mai mari de 400 de metri pătrați să mai vândă țigări sau alte produse similare.

Măsura fusese promovată de ministrul Sănătății, Frank Vandenbroucke, ca parte a unei strategii mai largi de reducere a consumului de tutun. Ulterior însă, cazul a ajuns în fața Curții Constituționale, care a considerat că reglementarea creează un tratament inegal între comercianții mari și cei mici.

Judecătorii au cerut modificarea cadrului legal, iar supermarketurile au primit din nou dreptul de a comercializa tutun, cu condiția ca produsele să nu fie expuse vizibil în spațiile de vânzare.

Ce poziție și-a asumat compania după decizia instanței

Chiar dacă obstacolul legislativ a dispărut, Lidl Belgia a transmis că nu intenționează să readucă țigările pe rafturi. Reprezentanții companiei susțin că hotărârea face parte dintr-o strategie de lungă durată și nu reprezintă un gest temporar sau de imagine.

„Ne menținem decizia: în viitor nu vom mai vinde tutun. Astfel, contribuim la obiectivul unei generații fără fumat. Am luat anterior decizia strategică de a elimina complet tutunul din sortiment. În contextul în care dezbaterea politică și socială privind locurile de vânzare continuă, dorim să clarificăm poziția noastră: este o alegere structurală și de durată”, a transmis Lidl, potrivit Capital.

Compania admite inclusiv că această alegere ar putea influența comportamentul unor clienți, însă spune că obiectivul pe termen lung cântărește mai mult decât eventualele pierderi comerciale.

Cum explică Lidl această schimbare de direcție

Oficialii retailerului spun că supermarketurile companiei trebuie să joace un rol activ în promovarea unor obiceiuri mai sănătoase. Mesajul vine într-un moment în care dezbaterea privind accesul la produse din tutun continuă atât în Belgia, cât și în alte state europene.

„Vrem să fim un partener de încredere în promovarea unui stil de viață sănătos. Indiferent de eventualele decizii politice viitoare privind interdicțiile, nu vom reveni la comercializarea produselor din tutun”, a declarat Isabelle Colbrandt, purtătoare de cuvânt a Lidl Belgia.

Retailerul a mers și mai departe, subliniind că această alegere contribuie la obiective sociale mai largi.

„Prin eliminarea definitivă a produselor din tutun, ne alăturăm obiectivului mai amplu de a crește barierele împotriva fumatului în societate”, a transmis Lidl Belgia.

