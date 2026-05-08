Tribunalul București a sesizat CCR în cazul CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Cine ar putea recupera banii

Ana Maria
08 mai 2026, 23:15
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a decis Tribunalul București
  2. Ce impact ar putea avea o eventuală decizie a CCR
  3. Taxarea pensiilor peste 3.000 de lei, contestată la CCR. Când a intrat în vigoare măsura

Taxarea pensiilor peste 3.000 de lei, contestată la CCR. Tribunalul București a decis vineri să sesizeze Curtea Constituțională a României în legătură cu aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei. Hotărârea vine în cadrul unui proces aflat pe rolul Secției a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale.

Instanța a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate și a suspendat judecarea cauzei până la pronunțarea CCR, potrivit Antena 3 CNN.

Ce a decis Tribunalul București

Potrivit soluției pronunțate de instanță, Curtea Constituțională a fost sesizată pentru a analiza dacă prevederile din Codul fiscal care reglementează aplicarea CASS pentru anumite pensii respectă Constituția.

„Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României. În temeiul art. 29 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. a² şi art. 157⁶ Cod fiscal prin raportare la dispoziţiile art. 16 alin. (1), art. 44, art. 47, art. 56 din Constituţia României. Suspendă judecata cauzei până la pronunţarea şi publicarea deciziei Curţii Constituţionale asupra excepţiei de neconstituţionalitate.”

Ce impact ar putea avea o eventuală decizie a CCR

Dacă judecătorii constituționali vor admite excepția și vor declara neconstituționale prevederile contestate, efectele ar putea fi semnificative pentru pensionarii afectați. Potrivit explicațiilor oferite de avocatul Adrian Cuculis, cei care au contestat deja în instanță aplicarea taxei ar putea solicita recuperarea sumelor reținute începând din august 2025.

În același timp, dacă prevederile vor fi anulate, obligația de plată ar putea dispărea pentru viitor, însă, fără restituirea automată a sumelor pentru persoanele care nu au deschis procese.

Taxarea pensiilor peste 3.000 de lei, contestată la CCR. Când a intrat în vigoare măsura

Taxarea cu CASS a pensiilor mai mari de 3.000 de lei a fost reintrodusă prin Legea nr. 141/2025, într-o formă modificată, cu aplicare de la 1 august 2025. Măsura are caracter temporar, urmând să fie valabilă până la finalul anului 2026, însă afectează un număr mare de pensionari.

Președintele Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, că sunt deschise procese în toată țara pe acest subiect.

