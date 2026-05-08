Societatea de Transport București intră într-una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, după ce conducerea a pregătit un plan amplu de restructurare. Aproximativ 800 de angajați ar putea pleca din companie, iar administrația pregătește atât plăți compensatorii consistente, cât și o apărare juridică pentru procesele care ar putea urma.

De ce pregătește STB o restructurare de asemenea proporții

Miercuri, 13 mai, consilierii generali ai Capitalei urmează să decidă dacă aprobă includerea în bugetul companiei a sumei de 32,2 milioane de lei. Banii sunt rezervați exclusiv pentru plata salariilor compensatorii aferente programului de disponibilizare care vizează aproximativ 800 de salariați.

Conducerea companiei susține că măsura face parte dintr-un plan mai larg de reorganizare internă, construit în contextul unei presiuni financiare tot mai greu de gestionat. Documentele analizate de administrație indică faptul că problemele economice s-au acumulat în ultimii ani și au redus semnificativ marja de manevră a managementului.

Direcția Economică descrie situația societății drept una „critică”, explicând că dezechilibrele bugetare au început încă din 2019 și s-au accentuat constant.

Cum vor fi făcute concedierile și cine verifică legalitatea lor

Planul de restructurare prevede atât plecări voluntare, cât și realizate în baza procedurilor legale prevăzute de legislația muncii. Angajații care vor părăsi compania vor primi salarii compensatorii, însă plățile nu vor fi făcute integral, ci eșalonat, în tranșe lunare, relatează Libertatea.

În paralel, a decis să apeleze la specialiști din afara companiei pentru gestionarea întregului proces. Conducerea estimează deja că o parte importantă dintre persoanele disponibilizate vor contesta măsura în instanță, ceea ce ar putea genera un val consistent de litigii.

Din acest motiv, proiectul aflat pe masa Consiliului General include și contractarea unor avocați externi, care să verifice fiecare etapă procedurală și să reprezinte compania în eventualele procese.

Ce spun autoritățile despre situația companiei

În timp ce restructurarea avansează, discuțiile despre eficiența companiei s-au intensificat și la nivelul administrației Capitalei. Primarul general, , a criticat recent modul în care funcționează societatea și a cerut reduceri ferme de costuri.

STB pierde constant personal din zona operativă, adică exact din structurile care susțin transportul public de zi cu zi, în timp ce aparatul administrativ a rămas aproape neschimbat.

Edilul a avertizat recent că societatea este „extrem de ineficientă” și a transmis că, fără măsuri interne rapide, compania ar putea ajunge chiar în insolvență.