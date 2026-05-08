România a spart gheața după 26 de ani! Medalie mondială pentru echipa feminină de tenis de masă

Ana Maria
08 mai 2026, 22:45
Foto: Hepta.ro / Zuma Press / Kolbert-Press/Gamel
Cuprins
  1. Tenis de masă: Cum a obținut România calificarea în semifinale
  2. Cine a adus punctul decisiv pentru România
  3. Ce urmează pentru România la Campionatul Mondial

Echipa feminină de tenis de masă a României a reușit o performanță remarcabilă la Campionatul Mondial, după ce a trecut de Franța, scor 3-1, în sferturile competiției disputate la Londra. Victoria le garantează româncelor o medalie mondială, prima pentru această probă după o pauză de 26 de ani.

Elevele lui Andrei Filimon merg acum în semifinale, unde vor da piept cu marea favorită China, sâmbătă, de la ora 14:30. La Campionatul Mondial pe echipe, ambele formații învinse în semifinale primesc medalia de bronzm informează GSP.ro.

Tenis de masă: Cum a obținut România calificarea în semifinale

  • Meciul 1: Adina Diaconu – Jia Nan Yuan 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11)
  • Meciul 2: Bernadette Szocs – Prithika Pavade 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11, 11-2)
  • Meciul 3: Andreea Dragoman – Charlotte Lutz 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6)
  • Meciul 4: Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12)
  • Meciul 5ar fi fost între Adina Diaconu și Prithika Pavade.

Confruntarea cu Franța a fost una intensă, decisă după patru meciuri. Adina Diaconu a deschis duelul, însă a cedat în fața lui Jia Nan Yuan, după un meci echilibrat în cinci seturi, 2-3.

România a revenit prin Bernadette Szocs, care a restabilit egalitatea după succesul în fața Prithikăi Pavade, scor 3-2.

Andreea Dragoman a adus apoi avantajul tricolorelor, după o victorie solidă cu Charlotte Lutz, scor 3-1.

Cine a adus punctul decisiv pentru România

Momentul decisiv a venit în duelul liderelor celor două echipe, unde Bernadette Szocs a gestionat excelent presiunea și a închis confruntarea. Românca s-a impus cu 3-1 în fața lui Jia Nan Yuan, după un ultim set dramatic, câștigat cu 14-12.

Succesul a declanșat bucuria delegației României, care revine astfel pe podiumul mondial după mai bine de două decenii.

Ce urmează pentru România la Campionatul Mondial

În semifinale, România va avea un test extrem de dificil contra Chinei, liderul mondial și campioana ultimelor șase ediții.

Indiferent de rezultatul duelului, tricolorele au deja asigurată o medalie, însă pot spera la o surpriză uriașă și la o finală istorică.

Ultima medalie mondială a echipei feminine a României la această competiție datează din anul 2000.

