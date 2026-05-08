B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce se întâmplă cu blocul care a explodat în Rahova. Ciprian Ciucu, anunț important pentru locatari

Ce se întâmplă cu blocul care a explodat în Rahova. Ciprian Ciucu, anunț important pentru locatari

Ana Maria
08 mai 2026, 23:59
Ce se întâmplă cu blocul care a explodat în Rahova. Ciprian Ciucu, anunț important pentru locatari
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. De ce au fost întârziate lucrările la blocul care a explodat în Rahova
  2. Ce au descoperit anchetatorii în dosarul exploziei din Sectorul 5
  3. Care a fost bilanțul tragediei din Rahova

Blocul care a explodat în Rahova intră în reabilitare. La mai multe luni de la explozia devastatoare care a zguduit cartierul Rahova și a lăsat în urmă victime și zeci de familii afectate, Primăria Capitalei anunță un pas important pentru securizarea imobilului distrus. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că a fost semnat contractul pentru lucrările de punere în siguranță a clădirii în care s-a produs deflagrația.

Edilul spune că procedura a fost întârziată din cauza dificultății intervenției și a riscurilor implicate, care i-au ținut la distanță pe constructori.

De ce au fost întârziate lucrările la blocul care a explodat în Rahova

Ciprian Ciucu a explicat, într-o postare publicată pe Facebook, că atribuirea contractului a fost dificilă, în condițiile în care complexitatea intervenției i-a făcut pe antreprenori să evite participarea la procedură.

„După mai multe încercări de a-l atribui, am semnat, în sfârșit, contractul de punere în siguranță a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova.

Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentați contractorului, vom discuta calendarul intervenției, și după ce mă voi lămuri și lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situația și ceea ce urmează.

Principalul motiv pentru care nu am reușit să contractăm lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenției: antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrarilor.

Mulțumesc companiei Apolodor pentru că, într-un final, a acceptat și asumat acest contract”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Potrivit edilului, în perioada următoare vor avea loc discuții cu firma care a preluat lucrarea pentru stabilirea etapelor concrete de intervenție. Ulterior, autoritățile urmează să se întâlnească și cu proprietarii locuințelor afectate pentru a le prezenta calendarul estimativ.

Ce au descoperit anchetatorii în dosarul exploziei din Sectorul 5

Între timp, ancheta penală privind explozia din Rahova continuă. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au extins urmărirea penală în acest dosar.

Anchetatorii vizează firma de distribuție a energiei electrice, suspectată că nu ar fi supravegheat corespunzător funcționarea rețelei electrice, ceea ce ar fi dus la apariția unui defect care a perforat conducta de gaze.

De asemenea, cercetările îl vizează și pe un angajat al companiei de gaze, despre care procurorii susțin că ar fi făcut verificări superficiale și nu ar fi identificat problema tehnică înainte de producerea exploziei, potrivit Hotnews.

Care a fost bilanțul tragediei din Rahova

Explozia puternică s-a produs pe 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a avut consecințe dramatice: patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

După incident, Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea cu gaze naturale pentru peste 1.000 de consumatori casnici din zonă. Reluarea furnizării s-a făcut treptat, însă doar acolo unde condițiile tehnice și de siguranță au permis acest lucru.

În unele cazuri, alimentarea nu a putut fi repornită după ce au fost descoperite scurgeri de gaze în instalațiile individuale sau comune ale clienților.

Ulterior, autoritățile au permis întoarcerea locatarilor în clădirile considerate sigure. Imobilul în care s-a produs explozia a rămas însă impropriu locuirii.

Tags:
Citește și...
Tribunalul București a sesizat CCR în cazul CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Cine ar putea recupera banii
Eveniment
Tribunalul București a sesizat CCR în cazul CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Cine ar putea recupera banii
STB taie 800 de posturi și angajează avocați pentru concedieri. Unde poate duce planul de restructurare pregătit de STB
Eveniment
STB taie 800 de posturi și angajează avocați pentru concedieri. Unde poate duce planul de restructurare pregătit de STB
CNIR anunță reluarea lucrărilor pentru A3 Ploiești–Brașov. Unde sunt mobilizate primele echipe de foraj
Eveniment
CNIR anunță reluarea lucrărilor pentru A3 Ploiești–Brașov. Unde sunt mobilizate primele echipe de foraj
Noi tensiuni în dosarul crimei care a șocat județul Mureș. Ce acuzații apar acum la adresa fratelui lui Emil Gânj
Eveniment
Noi tensiuni în dosarul crimei care a șocat județul Mureș. Ce acuzații apar acum la adresa fratelui lui Emil Gânj
Newsweek: Romeo Gheorghe trăia cu 1.000 lei pe lună înainte să îl facă Șoșoacă senator. Are criptomonede de 250.000$
Eveniment
Newsweek: Romeo Gheorghe trăia cu 1.000 lei pe lună înainte să îl facă Șoșoacă senator. Are criptomonede de 250.000$
Val fără precedent de pensionări în administrația publică. Peste jumătate dintre actualii salariați vor ieși din sistem în următorii 15 ani
Eveniment
Val fără precedent de pensionări în administrația publică. Peste jumătate dintre actualii salariați vor ieși din sistem în următorii 15 ani
Cuplu din Baia Mare, anchetat penal după un accident. Ambii erau băuți, fără permis și cu mașină radiată
Eveniment
Cuplu din Baia Mare, anchetat penal după un accident. Ambii erau băuți, fără permis și cu mașină radiată
Orașul din România care se stinge încet. A pierdut peste 35.000 de locuitori și se confruntă cu probleme financiare grave
Eveniment
Orașul din România care se stinge încet. A pierdut peste 35.000 de locuitori și se confruntă cu probleme financiare grave
Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”
Eveniment
Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”
Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”
Ultima oră
23:54 - Lidl renunță definitiv la țigări. De ce a ales retailerul această direcție. Unde se va aplica măsura
23:37 - Câți bani din PNRR a pierdut, de fapt, România. Oana Gheorghiu a publicat cronologia deciziilor: „Cei responsabili încearcă astăzi să își acopere incompetența”
23:15 - Tribunalul București a sesizat CCR în cazul CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Cine ar putea recupera banii
23:06 - STB taie 800 de posturi și angajează avocați pentru concedieri. Unde poate duce planul de restructurare pregătit de STB
22:45 - România a spart gheața după 26 de ani! Medalie mondială pentru echipa feminină de tenis de masă
22:27 - Donald Trump anunță trei zile de armistițiu între Rusia și Ucraina. Cum poate schimba acest acord cursul războiului
22:25 - Anunț de la Washington: Cine este oficialul care vine la București săptămâna viitoare, în locul lui Trump, la Summitul B9 (FOTO)
21:51 - Ludovic Orban: „Poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune”. Ce a spus despre Bolojan (VIDEO)
21:34 - Fostul premier contestă strategia lui Nicușor Dan în negocierile pentru noul Guvern. „Nu trebuie excluse anticipate” (VIDEO)
21:16 - Ludovic Orban: ‘Sunt unii de la PSD care vorbesc să facă listă comună cu AUR la viitoarele alegeri’. Ce a spus despre o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan (VIDEO)