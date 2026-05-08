Blocul care a explodat în Rahova intră în reabilitare. La mai multe luni de la explozia devastatoare care a zguduit cartierul Rahova și a lăsat în urmă victime și zeci de familii afectate, Primăria Capitalei anunță un pas important pentru securizarea imobilului distrus. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că a fost semnat contractul pentru lucrările de punere în siguranță a clădirii în care s-a produs deflagrația.

Edilul spune că procedura a fost întârziată din cauza dificultății intervenției și a riscurilor implicate, care i-au ținut la distanță pe constructori.

De ce au fost întârziate lucrările la blocul care a explodat în Rahova

Ciprian a explicat, într-o postare publicată pe , că atribuirea contractului a fost dificilă, în condițiile în care complexitatea intervenției i-a făcut pe antreprenori să evite participarea la procedură.

„După mai multe încercări de a-l atribui, am semnat, în sfârșit, contractul de punere în siguranță a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova.

Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentați contractorului, vom discuta calendarul intervenției, și după ce mă voi lămuri și lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situația și ceea ce urmează.

Principalul motiv pentru care nu am reușit să contractăm lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenției: antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrarilor.

Mulțumesc companiei Apolodor pentru că, într-un final, a acceptat și asumat acest contract”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Potrivit edilului, în perioada următoare vor avea loc discuții cu firma care a preluat lucrarea pentru stabilirea etapelor concrete de intervenție. Ulterior, autoritățile urmează să se întâlnească și cu proprietarii locuințelor afectate pentru a le prezenta calendarul estimativ.

Ce au descoperit anchetatorii în dosarul exploziei din Sectorul 5

Între timp, ancheta penală privind explozia din Rahova continuă. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au extins urmărirea penală în acest dosar.

Anchetatorii vizează firma de distribuție a energiei electrice, suspectată că nu ar fi supravegheat corespunzător funcționarea rețelei electrice, ceea ce ar fi dus la apariția unui defect care a perforat conducta de gaze.

De asemenea, cercetările îl vizează și pe un angajat al companiei de gaze, despre care procurorii susțin că ar fi făcut verificări superficiale și nu ar fi identificat problema tehnică înainte de producerea exploziei, potrivit .

Care a fost bilanțul tragediei din Rahova

Explozia puternică s-a produs pe 17 octombrie, într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a avut consecințe dramatice: patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

După incident, Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea cu gaze naturale pentru peste 1.000 de consumatori casnici din zonă. Reluarea furnizării s-a făcut treptat, însă doar acolo unde condițiile tehnice și de siguranță au permis acest lucru.

În unele cazuri, alimentarea nu a putut fi repornită după ce au fost descoperite scurgeri de gaze în instalațiile individuale sau comune ale clienților.

Ulterior, autoritățile au permis întoarcerea locatarilor în clădirile considerate sigure. Imobilul în care s-a produs explozia a rămas însă impropriu locuirii.