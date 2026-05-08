Fostul premier Ludovic Orban a discutat pe B1 TV despre scenariul unui guvern PSD-AUR. De asemenea, Orban consideră că una dintre cele mai importante provocări pentru Ilie Bolojan este reorganizarea Partidului Național Liberal, după perioada complicată traversată de formațiune.

Invitat în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, fostul lider liberal a susținut că Bolojan a avut un rol decisiv în salvarea PNL după eșecul electoral de la prezidențiale.

În același timp, Orban a spus că poate ar fi bine pentru români să vadă și un posibil format din și AUR, spunând că, pe termen lung, un astfel de scenariu ar putea risipi așteptările nerealiste pe care unii alegători le au de la partidul condus de George Simion.

Ce spune Ludovic Orban despre rolul lui Ilie Bolojan în PNL

Întrebat care este cel mai mare front politic pe care îl are Ilie Bolojan în acest moment, Ludovic Orban a indicat clar situația internă din PNL.

“Trebuie clarificată situația în PNL, din punctul meu de vedere.

Ilie Bolojan a acceptat să fie președinte interimar al partidului după catastrofa electorală de la alegerile prezidențiale realizate de Iohannis și de echipa câștigătoare, în care candidatul Partidului Național Liberal a luat opt virgulă ceva la sută.

Dacă Bolojan nu accepta să preia conducerea PNL și să facă campanie în ultima săptămână de parlamentare, punându-și toată cota de încredere pe care o avea în slujba partidului, PNL scria cu o cifră. Cam cât a luat Ciucă, cam atât a luat Partidul Național Liberal în alegeri.

Așa, cu Bolojan, a luat cât de cât un scor care l-a păstrat ca partid relevant, 14 virgulă ceva la sută.”, a declarat Orban.

De ce spune Orban că Bolojan se poate concentra acum pe partid

Fostul premier a explicat că, în perioada în care a condus Guvernul, Ilie Bolojan și-a canalizat energia aproape exclusiv spre administrarea țării, lăsând inevitabil în plan secund organizarea partidului.

“Când a fost congresul de alegeri, Bolojan știa foarte bine că își asumă… era premier.

Și, practic, și-a consumat toată energia pentru exercitarea funcției de premier într-o perioadă extrem de dificilă pentru România și misiunea de a conduce Partidul Național Liberal a pus-o, cumva, în plan secund pentru că i-a consumat tot timpul și toată energia rezolvarea problemelor țării.

Acum, în schimb, are timp să se ocupe de Partidul Național Liberal”, a mai adăugat el.

Cum vede Ludovic Orban scenariul unui guvern PSD-AUR

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea reconstrui PNL și din opoziție, Orban a răspuns afirmativ și a mers mai departe cu o analiză politică provocatoare.

“Și din opoziție. Acum vă mai spun un lucru. Poate n-ar fi rău pentru România…pe moment ar fi rău, dar poate n-ar fi rău pentru România, să vadă românii un guvern PSD-AUR, să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune și speranțele complet nejustificate pe care le au o mare parte dintre români într-un partid care, din punctul meu de vedere, nu este capabil să guverneze”, a conchis fostul lider al PNL.