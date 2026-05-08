Scenariul alegerilor anticipate revine în centrul discuțiilor politice, după ce Ludovic Orban a comentat public poziția președintelui Nicușor Dan față de actualul blocaj parlamentar. Invitat în emisiunea Special B1 cu Nadia Ciurlin, fostul premier a explicat de ce, în opinia sa, anticipatele nu ar trebui scoase din calcul și de ce declarațiile șefului statului ridică semne de întrebare.

Ce spune Ludovic Orban despre alegerile anticipate

Întrebat direct despre refuzul lui de a lua în calcul dizolvarea Parlamentului, Ludovic Orban a respins ideea că alegerile anticipate ar trebui excluse din start. Fostul lider liberal susține că, deși după alegerea noului președinte s-a reușit formarea unei majorități, echilibrul politic construit atunci s-a rupt definitiv.

„Nu trebuie excluse anticipate”, a declarat fostul premier.

Orban a explicat că formula de coaliție creată după instalarea lui Nicușor Dan la Cotroceni a funcționat cu dificultate încă de la început, iar relația dintre parteneri s-a degradat complet după ultimele mișcări ale PSD.

„De bine de rău, după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, s-a putut constitui o formulă de coaliție care să asigure o majoritate. Unitatea în această coaliție, care era destul de firavă, a fost distrusă definitiv de agresiunea PSD.”

În acest context, fostul premier spune că o reconstrucție a vechii majorități nu mai pare realistă, iar incompatibilitatea politică dintre liberali, USR și social-democrați s-a accentuat.

„Deci, la ora actuală, din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal, USR, au devenit incompatibili cu PSD. Nu vor mai guverna cu PSD.”

Cine are de pierdut în urma alegerilor anticipate

afirmă că declarația președintelui, prin care exclude anticipatele și anunță că nu va dizolva Parlamentul, reduce semnificativ capacitatea șefului statului de a influența negocierile pentru formarea unui nou executiv.

„Și aici mi s-a părut foarte ciudată declarația președintelui. Că nu vrea anticipate și că nu va dizolva Parlamentul, că e în atributul președintelui să dizolve Parlamentul.”

Fostul lider PNL consideră că simpla existență a acestei posibilități poate funcționa ca instrument de presiune în momentul desemnării unui nou premier, mai ales dacă prima formulă de guvern nu trece de Parlament.

„Aici el pierde și o pârghie foarte importantă pe care o are la îndemână. A doua desemnare. Tu spui clar că dacă a doua desemnare nu trece și faci anticipate, a doua desemnare de premier va trece de parlament. Chiar dacă nu are o majoritate formată din partidele care compun Guvernul, adică e un guvern minoritar, fără o coaliție parlamentară. Ori tu să-ți anulezi exact acest statut, în care tu poți să dai soluția pe care o dorești la criză, mi se pare foarte ciudat.”

În opinia lui Orban, PSD este formațiunea care are cel mai mult de pierdut într-un astfel de scenariu, motiv pentru care social-democrații ar evita cu orice preț o revenire la urne.

„Pentru că, la ora actuală, singurul partid care nu-și dorește alegere anticipate, mă refer din partidele semnificative, este PSD. Pentru că PSD s-ar prăbuși.”

Cum vede Ludovic Orban jocul politic dintre PSD, AUR și Nicușor Dan

În finalul intervenției, fostul premier a mers mai departe și a sugerat că deciziile recente luate de PSD ar putea avea legătură cu înțelegeri politice mai largi, inclusiv cu subiectul Nicușor Dan.

„PSD-ul îi trage preșul Nicușor Dan la prima cotitură la stânga.

Și oricum eu sunt convins că atunci când au discutat cu cei de la Aur și au hotărât să depună moțiunea împreună, trebuie să le fie oferit satisfacție pentru ajutorul pe care l-au primit de la Aur. Și eu cred că această satisfacție vine tocmai cu privire la subiectul Nicușor Dan.”